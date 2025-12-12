Votação

Conheça os finalistas e vote no "Vendedor de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória"

Cinco vendedores cheios de carisma e bom atendimento disputam a preferência do público; votação segue aberta até 22 de dezembro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:13

Quem é o vendedor de praia mais gente boa da Grande Vitória? Crédito: Imagem feita com IA / ChatGPT

Sol, calor e aquele atendimento que faz a diferença no dia à beira-mar. Com mais de 550 inscrições, já estão definidos os cinco selecionados do "Vendedor(a) de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória". Representam diferentes produtos e trajetórias, mas têm algo em comum: o carisma, o cuidado com os clientes e a presença marcante no verão capixaba.

Conheça os selecionados

Denis do Coco – Praia da Costa: Começou observando outros vendedores e ajudando em caminhões de coco. Hoje, é figura conhecida na orla, sempre com água de coco gelada e bom papo.





Começou observando outros vendedores e ajudando em caminhões de coco. Hoje, é figura conhecida na orla, sempre com água de coco gelada e bom papo. Baiana – Praia da Costa: Personagem tradicional da Praia da Costa, vende de tudo um pouco e ainda dá aula de consciência ambiental. Com um megafone em mãos, espalha o bordão: “Comeu, bebeu, o lixo é seu”.





Personagem tradicional da Praia da Costa, vende de tudo um pouco e ainda dá aula de consciência ambiental. Com um megafone em mãos, espalha o bordão: “Comeu, bebeu, o lixo é seu”. Emily Santana Vieira – Curva da Jurema: Aos 21 anos, vende chup-chup gigante de 50 cm fabricado por sua mãe. O trabalho começou como forma de ajudar a mãe a sair de uma depressão e conquistou, principalmente, o público infantil.





Aos 21 anos, vende chup-chup gigante de 50 cm fabricado por sua mãe. O trabalho começou como forma de ajudar a mãe a sair de uma depressão e conquistou, principalmente, o público infantil. Paulo Ricardo – praias de Vila Velha: Vendedor de chocolates artesanais com sabores tradicionais e inusitados, como cachaça e cappuccino. PCD, trabalha com o auxílio da cadeira de rodas e se destaca pelo bom humor.





Vendedor de chocolates artesanais com sabores tradicionais e inusitados, como cachaça e cappuccino. PCD, trabalha com o auxílio da cadeira de rodas e se destaca pelo bom humor. Arnold – Praia da Costa: Há 31 anos vendendo empadas na areia, é conhecido pelo bordão “Quem chamou?” e pela variedade de sabores que já viraram tradição entre os frequentadores da praia.

A votação segue até dia 22 de dezembro. O projeto também ganha destaque na TV Gazeta: a partir de 3 de janeiro, o Em Movimento exibe VTs especiais com a história de cada finalista, sempre aos sábados, às 14h40, ao longo do mês, do menos votado ao mais votado.

