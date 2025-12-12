Conheça os finalistas e vote no "Vendedor de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória"

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:13
Sol, calor e aquele atendimento que faz a diferença no dia à beira-mar. Com mais de 550 inscrições, já estão definidos os cinco selecionados do "Vendedor(a) de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória". Representam diferentes produtos e trajetórias, mas têm algo em comum: o carisma, o cuidado com os clientes e a presença marcante no verão capixaba.
A votação segue até dia 22 de dezembro. O projeto também ganha destaque na TV Gazeta: a partir de 3 de janeiro, o Em Movimento exibe VTs especiais com a história de cada finalista, sempre aos sábados, às 14h40, ao longo do mês, do menos votado ao mais votado.
