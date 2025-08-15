Quem é o garçom mais gente boa do Espírito Santo? Vote!

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:43
“Meu chapa”, “amigão”, “camarada”, “guerreiro” e até com assobio. Já sabem de quem estamos falando, né? Os garçons e garçonetes. São eles que chegam na hora certa para salvar o seu pedido, que decoram o seu refrigerante favorito sem nem você precisar abrir a boca e que conseguem, com um sorriso, transformar a sua refeição num momento ainda mais especial.
Agora chegou a hora de homenagear esses verdadeiros mestres da simpatia: Em Movimento e HZ lançam o concurso para eleger o garçom mais gente boa do Espírito Santo!
Na última semana, o programa mais capixaba do mundo pediu indicações através das redes sociais. E após um filtro com os nomes mais mencionados, chegou a hora de conhecer os 4 garçons e garçonetes que vão disputar o título.
A votação encerra na próxima segunda-feira (18), às 18h. Ah, e vale de tudo: mutirão, mandar para os vizinhos, amigos e votar quantas vezes quiser! Boa sorte!
