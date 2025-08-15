Inverno é tema de menus especiais em restaurantes do ES; confira

No almoço e no jantar

Na Praia da Curva da Jurema, o El Gitano criou dois menus fechados para este inverno, ambos com entrada, prato e sobremesa a um preço fixo por pessoa: o executivo, em cartaz no almoço, e o noturno, servido no jantar. No executivo, há opções como salada de rosbife black rub com grana padano (foto) e gratinado de batata com ragu de costela braseada - o menu completo custa R$ 79,90 por pessoa, de terça a sexta, das 11h30 às 15h30. No jantar, há possibilidades como taça de camarão com molho rosado, bife de chorizo com nhoque aos quatro queijos e brownie com ganache (R$ 109 por pessoa, de terça a sábado, a partir das 18h30). Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @elgitanorestaurante. FOTO: El Gitano/Acervo