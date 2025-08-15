Inverno é tema de menus especiais em restaurantes do ES; confira

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:24
O inverno, que pede aconchego e um pouco mais de sustança à mesa, costuma servir de inspiração para os chefs em restaurantes das mais variadas especialidades.
Na Grande Vitória, HZ revela três lugares onde a estação do friozinho virou tema de cardápios especiais, que vão da entrada à sobremesa e podem ter formato fechado ou itens avulsos (à la carte).
Ossobuco com polenta, cappelletti, risoto de rabada, ragu de costela e caldinho de feijão estão entre as pedidas nesses menus, que você confere abaixo.
De caldinho a cappelletti
Lançado há poucos dias, o menu degustação de inverno do Soeta é composto por seis etapas, da entrada à sobremesa. Começa com camarões grelhados ao creme de amêndoas com uvas verdes e bifum, e segue com caldinho de feijão com torresmo e pão frito (foto); mini-hambúrguer de pato com queijo Sant'Ana, shiitake e maionese de cebola confit; cappelletti de galinha caipira, mortadela e tutano com caldo de cogumelos; e bife ancho com molho de trufa negra, mandioca crocante e cavolo nero. A sobremesa é torta de maçã com sorvete de avelã e creme inglês. Quanto: R$ 258 por pessoa (bebidas à parte). O restaurante abre às 19h30, de terça a sábado, e fica na Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: @soetarestaurante. FOTO: Tadeu Brunelli
Pratos aconchegantes
A cada inverno, o restaurante italiano La Rústica cria um cardápio à parte com receitas aconchegantes inspiradas na estação. A seleção especial, que fica disponível até 21 de setembro, conta com duas opções de entrada, quatro de pratos individuais e duas de sobremesa, e os itens custam de R$ 32 a R$ 139. Entre os destaques estão o fettuccine na manteiga com pernil de cordeiro ao vinho (foto), o ossobuco com gremolata e polenta cremosa e o risoto de rabada. A casa abre de terça a domingo, na avenida Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @larusticacantina. FOTO: Ciro Trigo
No almoço e no jantar
Na Praia da Curva da Jurema, o El Gitano criou dois menus fechados para este inverno, ambos com entrada, prato e sobremesa a um preço fixo por pessoa: o executivo, em cartaz no almoço, e o noturno, servido no jantar. No executivo, há opções como salada de rosbife black rub com grana padano (foto) e gratinado de batata com ragu de costela braseada - o menu completo custa R$ 79,90 por pessoa, de terça a sexta, das 11h30 às 15h30. No jantar, há possibilidades como taça de camarão com molho rosado, bife de chorizo com nhoque aos quatro queijos e brownie com ganache (R$ 109 por pessoa, de terça a sábado, a partir das 18h30). Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @elgitanorestaurante. FOTO: El Gitano/Acervo
