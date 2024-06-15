Comida de inverno

Saiba como fazer um delicioso ragu de rabada com polenta cremosa

A combinação da carne suculenta com o angu vai deixar todo mundo na sua casa aquecido e com água na boca! Rendimento é de oito porções
Evelize Calmon

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 11:45

Ragu de rabada com polenta Crédito: Comitê Umami/Divulgação
O friozinho do inverno, estação que começa na próxima quinta-feira (20), combina muito bem com polenta e ragu (molho à base de carne cozida).
Pensando nisso, selecionamos uma receita que é puro aconchego, perfeita para a temporada de baixas temperaturas: ragu de rabada com polenta cremosa
Para prepará-la, tenha à mão uma panela de pressão. A combinação da carne suculenta com o angu vai deixar todo mundo na sua casa bem aquecido e com água na boca! O rendimento é de oito porções, em média. 

RAGU DE RABADA COM POLENTA

Ingredientes: 

  • 4 colheres (sopa) de óleo (60 ml)
  • 1 cebola média ralada (150 g)
  • 1,5 kg de rabo bovino limpo
  • 1 e meia colher (chá) de sal
  • 1 folha de louro
  • 1,5 litro de água
  • 4 tomates grandes e maduros, sem pele e sem sementes (720g)
  • 2 dentes de alho amassados (10g)
  • 3 colheres (sopa) de salsa picada (15g)
  • 2 xícaras (chá) de fubá pré-cozido (260g)

Modo de preparo:

  1. Em uma panela de pressão, coloque duas colheres (sopa) do óleo, a cebola, a carne, 1 colher (chá) do sal e o louro, e refogue em fogo alto por 15 minutos, ou até começar a dourar. Junte duas xícaras e meia (chá) da água (500 ml) e deixe cozinhar, em fogo médio, por 40 minutos, após o início da fervura.
  2. Retire do fogo e espere a pressão ceder para abrir a panela. Coe o caldo, reservando-o em outra panela, e desfie a carne com o auxílio de um garfo.
  3. Ainda na panela de pressão, coloque o óleo restante, o tomate, o alho, a salsa e a carne desfiada, e refogue por aproximadamente cinco minutos, ou até o tomate começar a desmanchar. Retire do fogo e reserve aquecido.
  4. Na panela com o caldo da carne reservado, coloque a água e o sal restantes, o fubá, e leve ao fogo médio até ferver. Cozinhe, sem parar de mexer, por 10 minutos, ou até encorpar.
  5. Retire do fogo e sirva com o ragu de rabada.
Fonte: Portal Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

