Saiba como fazer um delicioso ragu de rabada com polenta cremosa

O friozinho do inverno, estação que começa na próxima quinta-feira (20), combina muito bem com polenta e ragu (molho à base de carne cozida).
Pensando nisso, selecionamos uma receita que é puro aconchego, perfeita para a temporada de baixas temperaturas: ragu de rabada com polenta cremosa.
Para prepará-la, tenha à mão uma panela de pressão. A combinação da carne suculenta com o angu vai deixar todo mundo na sua casa bem aquecido e com água na boca! O rendimento é de oito porções, em média.
RAGU DE RABADA COM POLENTA
Ingredientes:
- 4 colheres (sopa) de óleo (60 ml)
- 1 cebola média ralada (150 g)
- 1,5 kg de rabo bovino limpo
- 1 e meia colher (chá) de sal
- 1 folha de louro
- 1,5 litro de água
- 4 tomates grandes e maduros, sem pele e sem sementes (720g)
- 2 dentes de alho amassados (10g)
- 3 colheres (sopa) de salsa picada (15g)
- 2 xícaras (chá) de fubá pré-cozido (260g)
Modo de preparo:
- Em uma panela de pressão, coloque duas colheres (sopa) do óleo, a cebola, a carne, 1 colher (chá) do sal e o louro, e refogue em fogo alto por 15 minutos, ou até começar a dourar. Junte duas xícaras e meia (chá) da água (500 ml) e deixe cozinhar, em fogo médio, por 40 minutos, após o início da fervura.
- Retire do fogo e espere a pressão ceder para abrir a panela. Coe o caldo, reservando-o em outra panela, e desfie a carne com o auxílio de um garfo.
- Ainda na panela de pressão, coloque o óleo restante, o tomate, o alho, a salsa e a carne desfiada, e refogue por aproximadamente cinco minutos, ou até o tomate começar a desmanchar. Retire do fogo e reserve aquecido.
- Na panela com o caldo da carne reservado, coloque a água e o sal restantes, o fubá, e leve ao fogo médio até ferver. Cozinhe, sem parar de mexer, por 10 minutos, ou até encorpar.
- Retire do fogo e sirva com o ragu de rabada.
Fonte: Portal Umami.