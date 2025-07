10 vinhos para o inverno que custam a partir de R$ 19,90 no ES

Carignan Maucho Reserva (Chile)

Produzido no Vale do Maule, o Carignan Maucho Reserva é indicado para quem busca vinhos encorpados e sofisticados. No momento da degustação, apresenta aromas intensos de frutas vermelhas maduras, especiarias e notas amadeiradas sutis devido ao envelhecimento em barricas de carvalho francês. Em boca, mostra estrutura equilibrada, taninos macios e um final persistente e elegante. Ideal para harmonizar com carnes vermelhas, cordeiro, queijos curados e massas com molhos encorpados. Quanto: R$ 39,90, nos supermercados Extrabom.