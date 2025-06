Cultura

11 mitos e verdades sobre o vinho tinto

Veja benefícios, cuidados e curiosidades que envolvem uma das bebidas mais consumidas no mundo

Além disso, o vinho tinto proporciona benefícios à saúde, graças ao resveratrol. “É um potente antioxidante presente na casca da uva e potencializado pela fermentação do vinho tinto”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (EUA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e docente da pós-graduação CNNUTRO. >

Segundo o médico, o resveratrol e outros polifenóis da bebida contribuem “para a dilatação arterial, melhorando a circulação, com efeito antiplaquetário e neuroprotetor, além de fortalecer o sistema imunológico e melhorar a sensibilidade à insulina. Mas, como toda bebida alcoólica, o vinho deve ser consumido com moderação”, afirma. >

1. O vinho tinto tem antioxidantes do bem

2. O vinho tinto faz bem para o coração

3. A bebida oferece proteção do cérebro e controle da glicemia

4. Contribui para um intestino mais saudável

5. Pode beber vinho tinto à vontade

6. Homens podem beber mais vinho

7. Não há contraindicação do vinho

Mito. O consumo deve ser evitado durante a gestação, em casos de interação com certos medicamentos (como anticoagulantes, ansiolíticos, antidepressivos e anti-hipertensivos), e por pessoas com histórico de alcoolismo, doenças hepáticas, problemas cardíacos ou doenças gástricas (como gastrite ou úlcera). >

8. Peixe só combina com vinho branco

Mito. Uma boa harmonização depende da intensidade dos sabores do prato, dos acompanhamentos e do estilo do vinho: leve, encorpado, frutado ou cítrico. O segredo está no equilíbrio. Vale, por exemplo, experimentar um bom bacalhau com uma taça de tinto leve. >