Veja as 3 praias mais bonitas do ES escolhidas pelos capixabas

Praia de Castelhanos, Praia da Costa e Coqueiral de Aracruz Crédito: Divulgação/Semtur/ Prefeitura de Aracruz/Take01/Prefeitura de Anchieta/Fernando Madeira

Durante as últimas semanas deste mês de janeiro, o público de HZ teve o desafio de eleger a praia mais bonita de três regiões do Espírito Santo: Norte, Sul e Grande Vitória. Foram mais de 30 mil votos, distribuídos entre as 30 praias que estavam na disputa. No final, quem levou a melhor, segundo os capixabas, foi a Praia de Castelhanos, Coqueiral de Aracruz e Praia da Costa.

CONHEÇA COQUEIRAL DE ARACRUZ - NORTE

Os coqueiros que dão nome ao lugar formam uma paisagem exuberante, oferecendo sombra natural e um ambiente acolhedor para um dia de descanso à beira-mar. Além disso, o mar tranquilo e raso é ideal para crianças e para quem prefere banhos relaxantes.

Praia de Coqueiral de Aracruz foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

A região é famosa por sua gastronomia, com restaurantes e quiosques que servem pratos frescos à base de frutos do mar, como a moqueca capixaba. Próxima à foz do Rio Piraquê-Açu, a praia também é um ponto privilegiado para quem aprecia a beleza da natureza preservada, com áreas de manguezais e uma rica fauna marinha.

CONHEÇA A PRAIA DE CASTELHANOS - SUL

Suas areias douradas e finas são rodeadas por vegetação nativa, criando uma atmosfera tranquila e ideal para relaxar. Além disso, as piscinas naturais, formadas no período de maré baixa, chamam atenção de quem vai curtir o local. Castelhanos é muito frequentada por famílias e visitantes que buscam uma combinação de beleza natural e infraestrutura acolhedora.

Praia de Castelhanos foi eleita como a mais bonita do Sul do ES Crédito: Prefeitura de Anchieta

Além de sua paisagem encantadora, a praia é conhecida por sua infraestrutura que atende bem aos turistas. O calçadão oferece opções de quiosques, bares e restaurantes que servem pratos típicos da culinária capixaba, com destaque para os frutos do mar frescos. Castelhanos também é palco de eventos e atividades culturais ao longo do ano, atraindo moradores e turistas para momentos de lazer e diversão.

CONHEÇA A PRAIA DA COSTA - GRANDE VITÓRIA

A Praia da Costa, em Vila Velha, foi amplamente reconhecida como a mais bela da Grande Vitória , um título que reflete sua combinação perfeita de natureza exuberante e estrutura urbana. Suas areias douradas e o mar de águas boas para banho tornam o local um destino privilegiado para moradores e turistas em busca de lazer e tranquilidade.

Entre os atrativos naturais, um dos destaques é a icônica Pedra da Sereia, um cartão-postal que, além de embelezar a paisagem, atrai visitantes que buscam contemplar a natureza ou se aventurar em um mergulho em suas águas calmas. Além disso, o pôr do sol visto da praia é um espetáculo à parte.

Praia da Costa é eleita como a mais bonita da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Já para os adeptos de esportes aquáticos, a Praia da Costa é um verdadeiro paraíso. Suas condições são ideais para a prática de atividades como stand-up paddle, canoa havaiana e natação, que têm conquistado cada vez mais adeptos na região. O mar tranquilo em algumas áreas contrasta com pontos de ondas mais agitadas, oferecendo opções tanto para iniciantes quanto para praticantes experientes.