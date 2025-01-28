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Campeãs

Veja as 3 praias mais bonitas do ES escolhidas pelos capixabas

Conheça mais sobre as vencedoras da votação de HZ: Praia de Castelhanos, Coqueiral de Aracruz e Praia da Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 10:26

Praia de Castelhanos, Praia da Costa e Coqueiral de Aracruz
Praia de Castelhanos, Praia da Costa e Coqueiral de Aracruz Crédito: Divulgação/Semtur/ Prefeitura de Aracruz/Take01/Prefeitura de Anchieta/Fernando Madeira
Durante as últimas semanas deste mês de janeiro, o público de HZ teve o desafio de eleger a praia mais bonita de três regiões do Espírito Santo: Norte, Sul e Grande Vitória. Foram mais de 30 mil votos, distribuídos entre as 30 praias que estavam na disputa. No final, quem levou a melhor, segundo os capixabas, foi a Praia de Castelhanos, Coqueiral de Aracruz e Praia da Costa.

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CONHEÇA COQUEIRAL DE ARACRUZ - NORTE

Coqueiral de Aracruz é um refúgio paradisíaco no litoral do Espírito Santo, perfeito para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza. Com extensas faixas de areia e águas calmas, a praia atrai tanto famílias quanto aventureiros em busca de esportes aquáticos como o stand-up paddle e o caiaque.
Os coqueiros que dão nome ao lugar formam uma paisagem exuberante, oferecendo sombra natural e um ambiente acolhedor para um dia de descanso à beira-mar. Além disso, o mar tranquilo e raso é ideal para crianças e para quem prefere banhos relaxantes.
Praia de Coqueiral de Aracruz foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo
Praia de Coqueiral de Aracruz foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
A região é famosa por sua gastronomia, com restaurantes e quiosques que servem pratos frescos à base de frutos do mar, como a moqueca capixaba. Próxima à foz do Rio Piraquê-Açu, a praia também é um ponto privilegiado para quem aprecia a beleza da natureza preservada, com áreas de manguezais e uma rica fauna marinha.

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CONHEÇA A PRAIA DE CASTELHANOS - SUL

A Praia de Castelhanos, localizada em Anchieta, no sul do Espírito Santo, é um dos destinos mais encantadores da região. Com uma extensão de aproximadamente 2,5 quilômetros, a praia oferece um cenário paradisíaco, com águas claras e calmas, perfeitas para banho e atividades como stand-up paddle e caiaque.
Suas areias douradas e finas são rodeadas por vegetação nativa, criando uma atmosfera tranquila e ideal para relaxar. Além disso, as piscinas naturais, formadas no período de maré baixa, chamam atenção de quem vai curtir o local. Castelhanos é muito frequentada por famílias e visitantes que buscam uma combinação de beleza natural e infraestrutura acolhedora.
Praia de Castelhanos foi eleita como a mais bonita do Sul do ES
Praia de Castelhanos foi eleita como a mais bonita do Sul do ES Crédito: Prefeitura de Anchieta
Além de sua paisagem encantadora, a praia é conhecida por sua infraestrutura que atende bem aos turistas. O calçadão oferece opções de quiosques, bares e restaurantes que servem pratos típicos da culinária capixaba, com destaque para os frutos do mar frescos. Castelhanos também é palco de eventos e atividades culturais ao longo do ano, atraindo moradores e turistas para momentos de lazer e diversão.

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Praia de Castelhanos, em Anchieta, é eleita a mais bonita do Sul do ES

CONHEÇA A PRAIA DA COSTA - GRANDE VITÓRIA

A Praia da Costa, em Vila Velha, foi amplamente reconhecida como a mais bela da Grande Vitória, um título que reflete sua combinação perfeita de natureza exuberante e estrutura urbana. Suas areias douradas e o mar de águas boas para banho tornam o local um destino privilegiado para moradores e turistas em busca de lazer e tranquilidade.
Entre os atrativos naturais, um dos destaques é a icônica Pedra da Sereia, um cartão-postal que, além de embelezar a paisagem, atrai visitantes que buscam contemplar a natureza ou se aventurar em um mergulho em suas águas calmas. Além disso, o pôr do sol visto da praia é um espetáculo à parte.
Praia da Costa é eleita como a mais bonita da Grande Vitória
Praia da Costa é eleita como a mais bonita da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Já para os adeptos de esportes aquáticos, a Praia da Costa é um verdadeiro paraíso. Suas condições são ideais para a prática de atividades como stand-up paddle, canoa havaiana e natação, que têm conquistado cada vez mais adeptos na região. O mar tranquilo em algumas áreas contrasta com pontos de ondas mais agitadas, oferecendo opções tanto para iniciantes quanto para praticantes experientes.
O calçadão da Praia da Costa é outro destaque, sendo um espaço vibrante e repleto de opções para toda a família. Com uma infraestrutura bem cuidada, ele oferece áreas para caminhadas, ciclismo e exercícios físicos ao ar livre. A região também é rica em comércios, com uma variedade de restaurantes, sorveterias e lojas que complementam a experiência de quem visita o local.

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