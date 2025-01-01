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Da praia à montanha: 5 destinos que todos deveriam conhecer no ES em 2025

Do charme europeu de Domingos Martins às dunas de Itaúnas, confira dicas para viajar pelo Espírito Santo e aproveitar o melhor das belezas naturais e da cultura capixaba
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 13:54

Dunas de Itaúnas, em Conceição da Barra
Dunas de Itaúnas, em Conceição da Barra Crédito: Marcelo Carvalho
Com um território rico pela diversidade natural, o Espírito Santo é um dos destinos turísticos mais encantadores do Brasil. Das praias paradisíacas às montanhas pitorescas, o estado oferece uma variedade de atrações para todos os gostos. Confira a lista de cinco destinos capixabas que todo mundo deveria conhecer em 2025.

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Domingos Martins

Caminho das Flores, Pedra Azul, Domingos Martins
Caminho das Flores, Pedra Azul, Domingos Martins Crédito: Giovana Duarte
Localizada na região das Montanhas Capixabas, Domingos Martins é um verdadeiro refúgio com atmosfera europeia. A cidade é famosa pela Pedra Azul, uma imponente formação rochosa que muda de cor ao longo do dia. As trilhas que circundam a pedra oferecem vistas deslumbrantes e desafios para os aventureiros. Além disso, Domingos Martins encanta com suas pousadas acolhedoras, culinária típica que mistura influências alemãs e italianas, e um clima ameno que torna o destino perfeito para relaxar e desfrutar da natureza.

Guarapari

O pôr do sol em Meaípe, Guarapari parece cena de filme
O pôr do sol em Meaípe, Guarapari Crédito: Evelize Calmon
Conhecida como a "Cidade Saúde", Guarapari é famosa por suas praias de areias monazíticas, que possuem propriedades terapêuticas. Com mais de 50 praias, as águas cristalinas e calmas são um convite ao mergulho e outros esportes aquáticos. A Praia do Morro, a mais popular, oferece uma infraestrutura completa para turistas, incluindo quiosques e restaurantes que servem frutos do mar frescos. À noite, Guarapari se transforma com uma vida noturna vibrante, cheia de bares e boates para todos os estilos.

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Pancas

Dona Nice, de 85 anos, encarou o maior circuito de tirolesas da América Latina, em Pancas
Maior circuito de tirolesas da América Latina fica em Pancas Crédito: Ramon Porto
Para os amantes de aventura, Pancas é a capital dos esportes radicais no Espírito Santo. A cidade é um playground natural com enormes formações rochosas que proporcionam um cenário perfeito para atividades como voo livre, rapel e trilhas. A principal atração é a Mega Tirolesa, a maior da América Latina, que oferece uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Pancas também é conhecida pelo seu acolhimento e paisagens de beleza ímpar que garantem uma experiência inesquecível.

Santa Teresa

Praça em Santa Teresa
Praça em Santa Teresa Crédito: Júnior Follador | Divulgação | Prefeitura de Santa Teresa
Santa Teresa, a primeira colônia italiana do Brasil, é um destino que combina história, cultura e enoturismo. As vinícolas da região produzem vinhos premiados que encantam os visitantes com degustações e passeios pelas plantações de uvas. A cidade abriga o Museu de Biologia Professor Mello Leitão, que celebra a biodiversidade brasileira com um vasto acervo de plantas e animais. O charme das casas coloniais, festivais culturais e a gastronomia típica italiana fazem de Santa Teresa um destino irresistível.

Itaúnas

Praia de Itaúnas
Praia de Itaúnas Crédito: Yuri Barichivich
Escondida no norte do Estado, a vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, é um paraíso para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. As dunas gigantes são a marca registrada do local, oferecendo uma vista espetacular e um ótimo ponto para caminhadas. As praias selvagens são perfeitas para relaxar e aproveitar o mar em seu estado mais puro. À noite, o forró pé de serra é a grande atração, garantindo momentos de pura diversão e cultura nordestina.
Seja para explorar trilhas, relaxar em praias deslumbrantes ou mergulhar na cultura local, o Espírito Santo tem destinos que prometem experiências inesquecíveis para todos os tipos de viajantes. Prepare suas malas e descubra o que este estado fascinante tem a oferecer em 2025.

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