Férias com os pets: 5 dicas para viajar com o seu animalzinho

Cuidados antes de viajar são essenciais para uma viagem boa para todos Crédito: Freepik

Para curtir o melhor do verão, muitos brasileiros aproveitam o período para tirar férias e programar uma viagem. Seja sozinho, em família, com os amigos e até com os pets, nada melhor do que planejar um bom passeio para recarregar as energias e começar bem o ano.

E, se uma boa viagem requer um bom planejamento, quando o assunto é incluir os animais de estimação no pacote e levá-los para viajar, os tutores devem estar ainda mais atentos aos cuidados que devem ser tomados para garantir a segurança e o bem-estar do animal.

A fim de ajudar quem vai ter o pet como companheiro nessas férias, a equipe de HZ preparou uma lista com 5 dicas fundamentais para o conforto de todos durante a viagem. Confira:

1. ESCOLHA BEM O DESTINO

Está em dúvida de qual destino escolher para levar seu pet? Procure saber se a estadia do local tem estrutura para receber animais - o famoso pet friendly -, se o roteiro escolhido permite a participação do pet e se o destino combina com o perfil e o temperamento do seu animal!

2. SAIBA QUAIS AS REGRAS DO MEIO DE TRANSPORTE

Dependendo do destino, o tutor pode optar entre viajar de carro, ônibus ou avião. Seja qual for a escolha, o mais importante é estar atento às exigências de cada meio de transporte para evitar imprevistos. No caso de transportes terrestres, as regras são definidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Com as viagens aéreas, há diferenças entre os voos com destinos nacionais e internacionais. Para quem for passear pelo Brasil, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), cada companhia é responsável por definir sua própria regra para embarque de animais de estimação. Já para quem optou por destinos internacionais, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Aita) é quem aplica as normas.

3. GARANTA SEGURANÇA NA LOCOMOÇÃO

Depois de definir o veículo para chegar ao destino das férias, é indispensável pensar na segurança do animal durante a locomoção. São várias as opções: caixa de transporte, assento, cinto de segurança… só não dá para ir solto. A dica aqui é conhecer o perfil do seu pet e encontrar a opção em que ele se sinta mais confortável - e seguro!

Para a veterinária Dra. Vania Ramos, da Lifepet, a melhor forma de transportar o animal é da maneira que ele se sinta confortável e esteja seguro. “As formas de transportes disponíveis são as caixas de transportes, as cadeiras de transportes e o cinto de segurança que se acopla a coleira e ao próprio cinto do carro. A escolha vai depender de qual destes ele ficará menos agitado”, explica a especialista.

4. PLANEJE AS PARADAS

Sabe quando durante a viagem é preciso fazer uma parada para dar aquela alongada? Então, para o pet essas paradas são essenciais e devem ser planejadas. Parar em lugares seguros a cada uma hora é o ideal para que o animal possa se hidratar, fazer as suas necessidades fisiológicas e passear um pouco.

5. IDENTIFIQUE O ANIMAL

Ainda antes de chegar ao destino, busque identificar o seu animal com as informações mais importantes: o nome dele, do tutor e um telefone de contato. O acessório é imprescindível para evitar dores de cabeça caso o pet se perca de você em um lugar que não está acostumado.

É sempre bom lembrar que transportar o animal de forma irregular configura infração de trânsito e pode resultar em multa e pontos na carteira.

BÔNUS: O PREPARO ANTES TAMBÉM É ESSENCIAL

Fora todas essas dicas, é essencial que os cuidados com o pet antes de viajar também estejam em dia - a Carteira de Vacinação do animal, por exemplo, é um documento indispensável para viajar e deve estar atualizada.

Consultas regulares com um médico veterinário também são de praxe para saber se o pet está saudável para viajar. Além de ser o profissional quem vai dar as devidas orientações sobre medicações e mais cuidados que devem ser tomados com o animal durante a viagem.

"É de praxe nesse tipo de viagem a exigência da apresentação de um atestado de saúde assinado por um médico-veterinário com alguns dias de antecedência da viagem, além do comprovante de vacinação atualizado com as vacinas requeridas pelas empresas de transporte", explica Dra. Vania Ramos.

Além disso, conforme a veterinária, pet com mais de 10Kg, em viagens de avião, não pode viajar na cabine, apenas no bagageiro. Já nas viagens de ônibus, as empresas só costumam levar pets com no máximo 10Kg. Acima desse peso, não é permitido transportar o pet.