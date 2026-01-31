BBB 26

Expulsão de PA é o nono caso de desclassificação do reality; relembre todas

Estudante de veterinária deixa o programa após análise das imagens do Big Fone apontar risco à integridade física de Jonas

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 12:35

BBB 26: Paulo Augusto é expulso do reality por agressão Crédito: Reprodução/TV Globo

A expulsão de Paulo Augusto Carvalhaes, anunciada nesta sexta-feira (30), marcou o nono caso de desclassificação de um participante na história do Big Brother Brasil. O estudante de medicina veterinária, natural de Inhumas (GO) e morador de Anápolis, deixou o confinamento após a análise das imagens envolvendo a dinâmica do Big Fone. A produção do BBB 26 (Globo) concluiu que o brother colocou em risco a integridade física do veterano Jonas Sulzbach.

O episódio aconteceu quando o Big Fone tocou pela segunda vez na manhã desta sexta. Jonas e PA, como ficou conhecido na casa, correram pelo jardim em direção ao aparelho, em um trajeto oposto ao de Babu Santana, que acabou atendendo a ligação. Durante a disputa, o modelo caiu. Logo depois, ele questionou o rival: "Você viu o que você fez? Eu não caí sozinho". Paulo Augusto rebateu dizendo que o colega estava "dormindo" e que teria caído "meio molenga".

O BBB estreou em 2002 e registrou sua primeira expulsão em 2012, quando o modelo Daniel Echaniz foi acusado de abuso sexual contra Monique Amin, que estava embriagada e desacordada após uma festa. As imagens geraram forte repercussão e pressão do público, levando à expulsão do participante. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investigou o caso, mas o inquérito acabou sendo arquivado no mesmo ano, após a sister afirmar que a relação havia sido consensual.

O caso mais recente antes de Paulo Augusto ocorreu no BBB 24, quando Wanessa Camargo entrou no quarto e deu um tapa no pé de Davi Britto, que dormia coberto por um edredom após uma festa da atração. No dia seguinte, a cantora foi chamada ao confessionário e informada sobre sua expulsão.

Confira outras expulsões do programa:

No BBB 16, Ana Paula Renault era uma das favoritas ao prêmio, mas acabou desclassificada após dar um tapa no rosto de Renan Oliveira. Depois da agressão, o brother procurou o confessionário para relatar o ocorrido, o que levou à expulsão da jornalista.

No BBB 17, Marcos Harter, que mantinha um relacionamento com Emilly Araújo dentro da casa, foi eliminado por comportamento agressivo. Em um dos episódios, o médico apertou o braço da sister, causando hematomas. Após a repercussão do caso, ele foi expulso e indiciado por agressão. No ano seguinte, participou de A Fazenda - Nova Chance, da Record, onde terminou como vice-campeão.

Já no BBB 19, Vandersson foi retirado do reality na primeira semana após acusações de agressão física e psicológica feitas por uma ex-namorada. Outras mulheres também o denunciaram por estupro, violência doméstica e importunação sexual. A Polícia Civil do Rio de Janeiro determinou que ele deixasse o programa para prestar depoimento. Ele saiu e não voltou mais para atração. Posteriormente, as denúncias foram arquivadas.

Ainda na mesma edição, Hariany Almeida, que tinha vaga praticamente garantida na final, foi expulsa após empurrar Paula von Sperling depois de uma discussão no quarto. Apesar de Paula afirmar que não considerou o ato uma agressão, a direção optou pela desclassificação. No mesmo ano, Hariany participou de A Fazenda e ficou em segundo lugar.

No BBB 22, Maria deixou o programa após atingir a cabeça da sister Natália Deodato com um balde durante o Jogo da Discórdia. A dinâmica previa que os participantes jogassem água suja uns nos outros. Mesmo após pedir desculpas e alegar que não teve intenção de machucar a colega de confinamento, a atriz foi expulsa.

No BBB 23, Antônio "Cara de Sapato" foi desclassificado após ser acusado de assédio contra Dania Méndez, participante mexicana do reality La Casa de los Famosos. Durante uma festa, ele foi flagrado segurando os pulsos da colega enquanto beijava o pescoço dela. A produção chegou a exibir um aviso de atenção nos monitores da casa, e também foram registrados selinhos dados sem o consentimento da modelo e influenciadora.

Na mesma edição, MC Guimê também foi expulso por comportamento considerado desrespeitoso com Dania Méndez. Durante a festa, o cantor teria tocado o corpo da mexicana sem autorização, e, em um dos momentos, ela reagiu afastando a mão do funkeiro.

