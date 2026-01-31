Editorias do Site
Redes Sociais

BBB 26: Marcelo atende o 3º Big Fone da semana; entenda as consequências

Dinâmica termina com quatro ligações no Big Fone e uma indicação ao Paredão; entenda

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 12:31

BBB 26: Marcelo atende o 3º Big Fone da semana; entenda as consequências
BBB 26: Marcelo atende o 3º Big Fone da semana; entenda as consequências Crédito: Reprodução Globo

Marcelo atendeu o terceiro Big Fone da semana no BBB 26 durante o programa ao vivo desta sexta, 30. Ele recebeu uma pulseira dourada e terá papel decisivo na formação do próximo paredão.

"Atenção. Preste bem atenção. Pegue a pulseira dourada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja o líder, dê a pulseira para outro jogador", disse a mensagem.

Entenda dinâmica do Big Fone no BBB 26

Durante o programa ao vivo de quinta-feira, 29, Tadeu Schmidt anunciou que o Big Fone tocaria quatro vezes ao longo da semana, em chamadas que se conectam entre si.

A primeira ligação aconteceu ainda na noite de quinta, durante a exibição ao vivo, e foi atendida por Breno. Como consequência, ele precisou escolher um participante para ser vetado de todas as provas da semana. O escolhido foi Brigido, que ficou fora da Prova do Líder e também não participará da Prova do Anjo nem do Bate e Volta, caso vá ao Paredão.

Na manhã desta sexta, Babu atendeu ao telefone do reality e recebeu a pulseira prateada. O momento rendeu a expulsão de Paulo Augusto, que empurrou o participante Jonas ao tentar chegar ao Big Fone.

O telefone volta a tocar no programa ao vivo no sábado, 31. No mesmo dia, os três participantes que atenderem aos Big Fones entre sexta e sábado serão convocados ao Confessionário. Lá, eles terão que entrar em consenso para indicar uma pessoa diretamente ao Paredão, que será formado no domingo, 1º.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - BBB 26: Paulo Augusto é expulso do reality por agressão

BBB 26: Paulo Augusto é expulso do reality por agressão

Imagem - Milena e Samira discutem durante festa do BBB 26

Milena e Samira discutem durante festa do BBB 26

Imagem - Big Fone tocará quatro vezes durante a terceira semana de BBB 26

Big Fone tocará quatro vezes durante a terceira semana de BBB 26

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Expulsão de PA é o nono caso de desclassificação do reality; relembre todas

Expulsão de PA é o nono caso de desclassificação do reality; relembre todas
Imagem - Milena e Samira discutem durante festa do BBB 26

Milena e Samira discutem durante festa do BBB 26
Imagem - Gracyanne Barbosa é pedida em namoro e oficializa relação com Gabriel Cardoso

Gracyanne Barbosa é pedida em namoro e oficializa relação com Gabriel Cardoso