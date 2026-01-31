Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 12:31
Marcelo atendeu o terceiro Big Fone da semana no BBB 26 durante o programa ao vivo desta sexta, 30. Ele recebeu uma pulseira dourada e terá papel decisivo na formação do próximo paredão.
"Atenção. Preste bem atenção. Pegue a pulseira dourada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja o líder, dê a pulseira para outro jogador", disse a mensagem.
Entenda dinâmica do Big Fone no BBB 26
Durante o programa ao vivo de quinta-feira, 29, Tadeu Schmidt anunciou que o Big Fone tocaria quatro vezes ao longo da semana, em chamadas que se conectam entre si.
A primeira ligação aconteceu ainda na noite de quinta, durante a exibição ao vivo, e foi atendida por Breno. Como consequência, ele precisou escolher um participante para ser vetado de todas as provas da semana. O escolhido foi Brigido, que ficou fora da Prova do Líder e também não participará da Prova do Anjo nem do Bate e Volta, caso vá ao Paredão.
Na manhã desta sexta, Babu atendeu ao telefone do reality e recebeu a pulseira prateada. O momento rendeu a expulsão de Paulo Augusto, que empurrou o participante Jonas ao tentar chegar ao Big Fone.
O telefone volta a tocar no programa ao vivo no sábado, 31. No mesmo dia, os três participantes que atenderem aos Big Fones entre sexta e sábado serão convocados ao Confessionário. Lá, eles terão que entrar em consenso para indicar uma pessoa diretamente ao Paredão, que será formado no domingo, 1º.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta