Milena e Samira discutem durante festa do BBB 26

Recreadora infantil deixou claro que quis quebrar elo com gaúcha

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 12:26

Milena Moreira e Samira Sagr do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

Durante a festa de sexta-feira (30) no BBB 26 (Globo), Milena Moreira foi conversar com Samira Sagr sobre ter sido vista como "leva e traz" após contar informação privilegiada de Maxiane para Sarah.

A recreadora infantil disse para a gaúcha que precisou agir daquela maneira para defender Ana Paula Renault e também porque queria encerrar de vez o laço com Maxiane. Para Ana Paula, Milena ainda confessou que estava tentando romper o elo com Samira.

"Consegui quebrar outro elo, graças a Deus. Falei com a Samira que foi proposital o que eu fiz -e, de fato, foi- e ela vai contar pra Maxiane, e eu tô nem aí", comentou.

Ana Paula perguntou para a amiga o motivo dela ter feito isso e Milena respondeu afirmando que não queria mais ficar sem ter certeza se poderia ou não confiar em Samira.

A atendente de bar foi novamente falar com a sister e disparou: "Tu só fala merda, garota! Tu só fala merda pra alguém que te defende. Eu fico defendendo ela e ela falando merda pra mim. Não foi legal".

Milena tentou explicar seu ponto para a sister e comentou que Marcelo também tinha revelado o segredo de Maxiane, mas não foi rechaçado do mesmo jeito que ela. "Eu só contei para a Sarah aquele dia para criar uma situação e sair fora, porque eu não queria ficar lá e nem cá. Eu decidi o meu lado", comentou.

Mais tarde, Ana Paula disse à Milena que não entendeu o movimento dela de romper com Samira e que a sister enfia os pés pelas mãos quando não é necessário.

Samira foi desabafar com outros participantes sobre o ocorrido. Para Maxiane, a sister afirmou que Milena "não é boa", agiu na maldade e que foi falsa com ela.

