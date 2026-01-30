Veja pronunciamento

BBB 26: equipe de Milena nega autismo e repudia comentários após briga

Após boatos nas redes durante o BBB 26, equipe da participante nega diagnóstico e alerta para os riscos de rotular comportamentos sem avaliação médica

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:29

Especulações sobre autismo levantam debate importante: diagnóstico não se faz pela internet Crédito: Rede Globo / Manoella Mello

A equipe de Milena se manifestou nas redes sociais na noite dessa quinta-feira, 29, para negar especulações de que a participante do BBB 26 teria Transtorno do Espectro Autista (TEA). No comunicado, os representantes afirmam que não existe diagnóstico e classificam como psicofóbicos os comentários que passaram a circular após um episódio ocorrido na Prova do Líder.

"Desde o começo do programa, estamos recebendo mensagens e comentários acerca de um possível diagnóstico para a Milena, com as pessoas sugerindo que ela se enquadra no Transtorno do Espectro Autista (TEA)", diz a nota. Em seguida, a equipe esclarece que a informação não procede: "Esse diagnóstico não existe."

O texto destaca que não haveria problema em confirmar a condição, caso fosse verdadeira, e reforça o respeito às pessoas autistas. "Não haveria nenhum problema em virmos aqui confirmar essa informação, já que as vivências das pessoas com autismo são válidas e merecem ser respeitadas", afirma o comunicado.

Equipe de Milena nega autismo e repudia comentários após briga Crédito: Reprodução Instagram @tiamilenabbb

A equipe também chama atenção para a forma como diagnósticos vêm sendo atribuídos de maneira inadequada. "Entendemos que muitos de vocês possam enxergar traços do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos comportamentos e na personalidade da Milena, mas esclarecemos que ela não tem diagnóstico", pontua.

O texto ainda lembra que avaliações desse tipo só podem ser feitas por profissionais especializados, em contextos apropriados. "É importante lembrar que ela está em um confinamento, sob pressão, convivendo com pessoas diferentes e experienciando coisas que nunca tinha vivido antes - e um diagnóstico preciso só ocorre com equipe multiprofissional adequada", destaca a nota.

Na parte final, o comunicado repudia comentários considerados ofensivos e afirma que características associadas ao TEA vêm sendo usadas para diminuir a participante. "Por vezes, as pessoas usam as características do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na tentativa de diminuir a Milena", diz o texto, que conclui: "O autismo não define limites, define singularidades. Pessoas autistas não precisam caber em moldes, precisam de respeito, acesso e escuta. Psicofobia é crime!"

Episódio gerou repercussão

As especulações ganharam força após a desclassificação do quarteto na Prova do Líder. Milena integrou o grupo formado por Chaiany, Ana Paula Renault e Babu Santana, eliminado por não cumprir uma exigência da dinâmica.

Na prova, os participantes precisavam percorrer um circuito segurando um bastão. Chaiany iniciou o percurso sem o objeto e passou a procurá-lo ao avançar no trajeto. Após a demora, o grupo optou por seguir sem o bastão. Babu acionou o botão de encerramento, e o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação.

Após o anúncio, Chaiany chorou enquanto Milena se irritou, teve uma crise nervosa e circulou pela área de provas. Ana Paula e um Dummy tentaram retirá-la do local. Já no gramado, Milena voltou a se exaltar com a derrota.

