Milena discute com Chaiany após desclassificação na prova do líder

Recreadora infantil se desculpou com a colega e desabafou sobre descontrole emocional

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:07

Milena Moreira e Chaiany Andrade do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

A recreadora infantil Milena Moreira entrou em um conflito com Chaiany Andrade após desclassificação da prova do líder desta quinta-feira (29) no BBB 26 (Globo). As sisters, junto com Ana Paula Renault e Babu Santana, formavam um time na dinâmica.

A prova consistia em uma corrida de revezamento em um circuito com obstáculos. Chaiany começou o desafio e esqueceu de pegar o bastão, fazendo com que o grupo fosse desclassificado.

Milena ficou frustrada com o acontecido e confrontou a sister: "Eu falei o quê? 'Volta e pega o bastão', como assim não tem bastão se a prova tem que ter o bastão?!".

Na hora, Chaiany estava chorando e sendo amparada por outros brothers, pois estava se sentindo culpada pela desclassificação.

Minutos mais tarde, Milena pediu desculpas para a sister e tentou consolá-la, afirmando que, mesmo com o bastão, eles não teriam como ganhar a prova.

Em conversa com Ana Paula, a recreadora infantil reconheceu que errou e foi insensível com Chaiany e comentou que tem dificuldade em regular suas emoções. Ela ainda contou que está tentando melhorar e usar uma técnica de respiração ensinada por sua psicóloga.

Ana Paula a incentivou a explicar essas questões para Chaiany, que comentou o caso com Babu: "Tô me sentindo mal de ter brigado com ela, mas doido não entra aqui, não. Não acho que ela tá fingindo".

No quarto do líder, Maxiane, Jordana, Breno e Marcelo falaram sobre o comportamento explosivo de Milena, analisando que a sister destoa entre se posicionar de maneira madura e ser infantil.

Maxiane decidiu usar um card no painel do líder para ouvir uma conversa de Milena com Ana Paula e os brothers se surpreenderam ao flagrar um desabafo da recreadora infantil sobre suas emoções. Ela estava chorando enquanto a amiga a acolhia.

Breno discutiu com o grupo sobre o conteúdo que assistiu. "Não consegue assimilar certos sentimentos ou frustrações, e aí ela coloca pra fora. Em outras situações, ela parece madura demais, e isso me confunde.

