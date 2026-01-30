BBB 26

Maxiane recebe punição gravíssima e choca aliadas

Maxiane é advertida por descumprir regra do quarto do Líder; brothers se assustam com aviso sonoro e reagem na cozinha.

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:27

Maxiane conquista a Prova do Líder Crédito: TV Globo

Maxiane, a Líder da semana no BBB 26 (Globo) começou o dia recebendo uma punição gravíssima.

No começo da manhã desta sexta-feira (30), enquanto parte dos brothers já estavam na cozinha após serem acordados com o Big Fone, a casa recebeu o comunicado de punição gravíssima.

Maxiane, a Líder, perdeu 500 estalecas. Ao ser questionada pelo motivo da punição, a voz informou:

Atenção, a Líder não pode sair do quarto e deixar alguém lá dentro.

Os brothers, que já acumulavam punições, temem que a casa vá para o Tá com Nada. "O que ela fez? Tá com nada", reagiu Juliano Floss. "Não acredito que não fiquei nem 5 horas no VIP", lamentou Jordana.

"Eu não acredito, cara", reagiu a Líder explicando que Marciele ficou no quarto dormindo.

