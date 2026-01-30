Astrologia

Fantasia de Carnaval: confira a opção ideal para cada signo

As características de cada nativo podem ajudar na hora de escolher o look para aproveitar a folia

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:51

A personalidade e estilo dos signos podem ser traduzidas na fantasia de Carnaval Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock

O Carnaval é um período marcado por celebração, criatividade e liberdade de expressão. E nada representa melhor a folia do que as fantasias. À primeira vista, elas podem parecer simples adereços, mas desempenham um papel fundamental na expressão da identidade e do humor. Por isso, recorrer ao signo solar pode ajudar no momento da escolha.

Isso porque, conforme a influenciadora e especialista em esoterismo e moda Nanda Silveira, cada signo carrega características próprias de personalidade e estilo, que podem ser traduzidas nos figurinos. “Quando você escolhe uma fantasia que conversa com quem você é de verdade, a experiência do Carnaval fica muito mais leve, divertida e poderosa”, explica.

A seguir, ela indica a fantasia ideal para cada signo. Confira!

Áries

A fantasia ideal para o ariano precisa ser forte e marcante Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Quando o assunto é Carnaval, este signo não passa despercebido e costuma apostar em produções cheias de personalidade. “Áries gosta de atitude, ousadia e protagonismo, então a fantasia ideal precisa ser forte e marcante. Mulher-Maravilha, gladiadora ou piloto de corrida combinam demais com essa energia de coragem e liderança”, diz a especialista.

Touro

A fantasia do taurino precisa transmitir elegância e bem-estar Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

A escolha da fantasia do taurino passa pelo visual e pela sensação de bem-estar durante a folia. “Touro ama conforto, sensualidade e beleza. A fantasia ideal é algo elegante e prazeroso, como deusa grega Afrodite, Cleópatra, odalisca, rainha do Egito ou uma musa do Carnaval com tecidos fluidos”, diz Nanda Silveira.

Gêmeos

Fantasias irreverentes e versáteis são perfeitas para o geminiano Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Versatilidade é a palavra-chave quando o geminiano entra no clima do Carnaval. “Gêmeos gosta de criatividade, leveza e diversão. Fantasias irreverentes e versáteis são perfeitas, como Arlequim, Coringa ou até uma maquiagem bem chamativa, no estilo anos 2000, tipo Zara Larsson — bem icônico”, recomenda a esoterista.

Câncer

O canceriano combina com fantasias delicadas e simbólicas Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Para o canceriano, a fantasia costuma carregar um significado especial. “Câncer é romântico, nostálgico e emocional. A fantasia ideal é algo delicado e simbólico, como sereia, fada ou até girassol — algo que desperte afeto e conexão emocional”, explica Nanda Silveira.

Leão

A fantasia do leonino precisa ser extravagante Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

No Carnaval, o leonino costuma investir em produções que roubam a cena. “Leão ama brilhar, chamar atenção e ser o centro da festa. A fantasia precisa ser extravagante: rainha de bateria, Beyoncé, maquiagens com muito glitter, brincos grandes e acessórios de cabeça”, indica Nanda Silveira.

Virgem

A fantasia ideal do virginiano é algo bem-planejado e elegante Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

A escolha da fantasia do virginiano envolve cuidado com cada detalhe. “Virgem gosta de estética, organização e conceito. A fantasia ideal é algo bem-planejado e elegante, como Audrey Hepburn ou bailarina clássica, com tudo muito alinhado e harmônico”, afirma.

Libra

A fantasia do libriano precisa ser visualmente encantadora Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Para o libriano, o visual precisa causar uma boa primeira impressão. “Libra ama beleza, harmonia e charme. A fantasia precisa ser visualmente encantadora, como anjo , cupido, deusa Vênus, parisiense fashion ou até uma fantasia de casal combinando”, conta a especialista.

Escorpião

Fantasias provocantes e enigmáticas combinam muito com o escorpiano Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

O escorpiano costuma apostar em produções que despertam curiosidade. “Escorpião gosta de mistério, intensidade e sensualidade. Fantasias provocantes e enigmáticas combinam muito, como vampira, feiticeira, mulher-gato ou viúva-negra”, diz Nanda Silveira.

Sagitário

A fantasia ideal do sagitariano é divertida e ousada Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

O sagitariano vê a fantasia como parte da curtição. “Sagitário ama liberdade, humor e aventura. A fantasia ideal é algo divertido e ousado, como exploradora no estilo Lara Croft, hippie, cigana, turista exagerada ou cowboy”, sugere a esoterista.

Capricórnio

A fantasia ideal do capricorniano é clássica e imponente Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

A produção de Carnaval do capricorniano costuma transmitir uma imagem forte. “Capricórnio gosta de poder, sofisticação e presença. A fantasia ideal é algo clássico e imponente, como executivo poderoso, CEO fashion, chefe de máfia, rei medieval ou personagem histórico elegante”, lista.

Aquário

A fantasia do aquariano precisa fugir do óbvio Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

Nada óbvio costuma agradar o aquariano na hora de se fantasiar. “ Aquário ama originalidade e inovação. A fantasia precisa ser fora do óbvio: alien glam, personagem futurista, cyberpunk, boneca conceitual, referência fashion ousada ou até uma ideia abstrata”, diz Nanda Silveira.

Peixes

A fantasia ideal do pisciano é lúdica e encantada Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

No Carnaval, o pisciano costuma mergulhar no universo da imaginação. “Peixes gosta de magia, sonho e fantasia. A fantasia ideal é algo lúdico e encantado, como fada, sereia mística, deusa das águas, personagem etérea, bruxa do mar ou inspiração celestial”, finaliza Nanda Silveira.

Por Lucas Siciliano