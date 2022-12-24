Cachorrinha faz ensaio de gestante e chama atenção em Vitória

O mundo pet sabe como inovar. Tem cachorro que vai para hotel 5 estrelas, outros que surfam e até mesmo andam de patinete. Desta vez, descobrimos que até ensaio de gestante está ganhando espaço neste universo. Fomos ver de perto a sessão de fotos de uma cachorrinha capixaba que ganhou um book de gestante.



Estamos falando da Mel, da raça Spitz Alemão Enquanto esperava seus tão aguardados filhotinhos, registrou esse momento especial na vida de uma grávida. Claro que a ideia partiu do seu dono, Renan Dias, de 33 anos, que é adestrador e "pai" da cachorrinha.

A cachorrinha Mel fez um ensaio fotográfico de gestante Crédito: Cristiano Borges

“A gente percebeu que ela é muito fotogênica. A Mel leva jeito para se posicionar diante da câmera e por isso pensamos: ‘Por que não fazer um ensaio fotográfico?’. Nós só precisávamos de alguém que comprasse essa ideia também. Ela é uma fofa, tem apenas um ano e meio e nós queríamos muito registrar esse momento”, contou Renan.

Para ajudar nessa missão, o fotógrafo Cristiano Borges, de 36 anos, topou encarar esse desafio. O capixaba faz ensaios de grávidas e bebês recém-nascidos há mais de 16 anos. Esta é a primeira vez que ele foi contratado para tirar fotos de uma cadela gestante.

“Achei super inusitada essa proposta. Fiquei pensando: ‘Um ensaio de uma cachorrinha gestante vai dar certo? Como produzir esse ensaio?’. Precisei arrumar todas as roupinhas e acessórios para a Mel. Foi bem desafiador, difícil e muito rápido. Ela não obedece um comando igual uma mulher, né? (risos). São grávidas bem diferentes mesmo”, ressaltou o fotógrafo.

A cachorrinha Mel fez um ensaio fotográfico de gestante Crédito: Felipe Khoury

O local escolhido para realizar as fotos foi a Ilha do Frade, em Vitória. Inclusive, o espaço é bem disputado por gestantes que também vão até lá para fazer o ensaio fotográfico, como é o caso da Ana Paula Mendes, que está grávida de oito meses. A recepcionista de 35 anos está esperando a Valentina e decidiu registrar os momentos ainda com a filha na barriga.

“Eu também vim aqui fazer um ensaio de gestante. Mas fiquei curiosa para entender o que estava acontecendo, achei que fosse um ensaio normal de cachorrinho. Quando percebi que também era de uma cachorrinha grávida, achei muito chique (risos). Ela é muito linda”, disse Ana Paula.

A cachorrinha Mel fez um ensaio fotográfico de gestante Crédito: Cristiano Borges

Apesar da gestação das duas grávidas estar chegando ao fim, o tempo delas é completamente diferente. Enquanto Ana Paula precisa aguardar nove meses, a Mel leva entre 58 e 62 dias até dar à luz. E um outro detalhe, muitas vezes, se tratando de cachorro, são vários filhotes.

Por isso, a cachorrinha capixaba fez o ultrassom para saber se estava tudo certo com o final da gestação e, é claro, descobrir se seriam machos ou fêmeas. Tudo bem que quem estava mais ansioso por esse momento era o Renan, que além de fazer o ensaio fotográfico, também decidiu realizar um chá revelação para a Mel.

Com a ajuda de mais uma amiga, o adestrador decorou o local na Ilha do Frade com serpentinas das cores rosa e azul. Ao revelar o resultado do ultrassom, tivemos uma surpresa: serão três filhotinhos, entre eles, machos e fêmeas. A mamãe do ano pode não ter entendido muito bem essa festa toda, mas certamente vai encher de amor na hora que amamentar e cuidar dos novos “filhos”.

A cachorrinha Mel fez um ensaio fotográfico de gestante Crédito: Cristiano Borges

“É muito legal, muito divertido. A gente vê que as coisas não dependem só de nós, depende dela, do fotógrafo. É um poquinho de cada um, mas acaba sendo uma interação muito legal. Uma experiência muito gostosa, muito bacana mesmo”, ressaltou Renan.

Após o fechamento desta matéria, HZ entrou em contato com o Renan para saber se a Mel já tinha dado à luz. Em resposta, o adestrador mandou umas fotos dos filhotinhos, que são uma fofura.