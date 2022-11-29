10 dicas para proteger o seu pet das altas temperaturas do verão

Para passear com o cachorro no verão é necessário ficar atento a alguns cuidados especiais, garantindo assim a saúde do animal Crédito: Pexels

Falta pouco para chegar o verão, e se nós, os humanos, sofremos com aquele calorão típico dessa época, imagine os nossos pets? E como precisamos nos cuidar, também é necessário prestar atenção aos nossos “filhos de quatro patas”.

A médica-veterinária Perla Akiyama explica que a estação mais quente do ano pede cuidados porque as altas temperaturas e a variação na umidade do ar podem resultar em uma série de problemas para os animais de estimação. “Por isso, até mesmo ao passear com o pet é necessário ter atenção”, ressalta.

Segundo ela, da mesma forma que os tutores devem evitar o sol do meio-dia, o conselho vale para os pets. “O ideal é levá-lo para passear no início da manhã ou no final da tarde, antes das 10 ou depois das 18 horas, porque as temperaturas já estão um pouco mais amenas nesses horários”

E assim como os humanos, alerta Perla Akiyama, a garrafinha térmica que os tutores costumam levar para matar a sede durante a caminhada, também é necessário carregar uma para hidratar o cachorro ou gato, além disso, essa água servirá para borrifar no seu dorso e nas patinhas, principalmente ao notar que ele está ficando muito ofegante.

"E caso ele ainda se sinta cansado, interrompa o passeio imediatamente e volte para casa. Esse cuidado deve ser redobrado em cães braquicefálicos (aqueles com focinho achatado), que possuem mais dificuldade na regulação da temperatura”

Ela também ressalta que nessa época há indicação de filtro solar também, tanto para cães, quanto para gatos, especialmente os de pelagem ou pele branca, que se expõem muito ao sol. “Existem formulações comerciais e manipuladas de filtro solar veterinário – os filtros humanos não são indicados”, garante.

Quanto ao banho, a médica-veterinária explica que as necessidades de higiene dos pets são diferentes dos humanos. “Os animais não precisam de banhos com uma frequência muito alta. A recomendação para os de pelos longos ou curtos é a cada 15 dias, mesmo durante o calor. Já os banhos de piscina devem ser evitados, porque os produtos químicos podem causar dermatite na pele do animal. Os banhos de mangueira, no entanto, são uma boa opção, desde que se tire o excesso de água do pelo depois”.

TEMPERATURA

Outra dica importante é sobre a tosa. De acordo com ela, o pelo do animal tem uma finalidade importante para a regulação da temperatura corporal, a proteção da pele e até para o reconhecimento e a reprodução da espécie. “O que se recomenda é apenas a tosa higiênica, feita na barriga, patas e regiões íntimas para refrescar os pets”.

Outra questão primordial no verão, é a hidratação. “O ideal é espalhar alguns potes de água pela casa para que os animais tenham acesso rápido à água em vários ambientes. “Ela deve estar sempre fresca, mas não precisa ser gelada. Encher uma garrafa de água, congelar e depois retirar do plástico é uma opção bem legal para os cachorros e gatos. Além da brincadeira, vai incentivar a hidratação. No caso dos felinos, além de tudo isso, a água deve ser trocada com uma frequência maior. E como eles não gostam muito do líquido parado, uma boa estratégia é utilizar fontes de água, que os atraem e os estimulam a realizar de forma adequada essa tão importante ingestão hídrica”.

Vale lembrar que somente a água não é suficiente para a hidratação dos animais, pois eles acabam não ingerindo toda a quantidade necessária para se manterem hidratados. “Sendo assim, a alimentação úmida é capaz de trazer o equilíbrio, principalmente para os gatinhos, que aceitam muito bem os sachês associados à ração seca”, explica Perla Akiyama.

Os passeios e viagens de carro, bastante comuns nesta época de férias e festas de final de ano também devem ser adequados, explica a médica-veterinária. “O calor dentro do veículo pode ser fatal aos nossos pets, mesmo que por pouco tempo. Recomenda-se utilizar o ar-condicionado ou manter as janelas parcialmente abertas durante o trajeto (mas sempre com a utilização de cintos de segurança ou caixinhas de transporte), e nunca deixar qualquer pet dentro do carro estacionado, mesmo na sombra!”, alerta.

Perla Akiyama ressalta, ainda, que o verão pode ser uma ótima oportunidade de entreter e socializar os pets, com passeios, viagens e rotinas com a família. “Só é necessário ficar atento a esses pequenos cuidados, com isso, com certeza, conseguimos curtir essa estação deliciosa sem prejudicar a saúde de nossos bichinhos”, conclui.

HIDRATAÇÃO

A designer Yeda Medeiros, 39 anos, tutora de Monalisa, uma linda cachorrinha da raça Schipperke, de 2 anos, adora o verão e leva sua “filha de quatro patas” para vários passeios ao seu lado.

A designer Yeda Medeiros com suu Schipperke Monalisa conta que procura sair com ela no verão em horários mais amenos Crédito: Divulgação

“A primeira coisa que faço é mantê-la hidratada, deixando bebedouros com água em dois lugares do apartamento, para que ela sempre tenha água por perto. E nas saídas, sempre levo as nossas garrafinhas”, indica.

Yeda Medeiros explica que Monalisa adora água de coco. “Desde filhote acostumei assim, ela bebe água de coco pelo menos três vezes por semana e isso também ajuda muito na hidratação”, conta.

A tutora da cachorrinha peluda ressalta que evita sair para passear com ela entre 11 e 16 horas. “O sol está muito forte nesses horários, pode até queimar suas patinhas. E por isso mesmo, procuro andar com ela em lugares sombreados. E na volta, lavo as suas patinhas com água corrente e sabonete líquido neutro para refrescar e higienizar, mas depois seco bem com a toalha”, conclui.

10 dicas para garantir que seu animal curta o verão com saúde