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Na moda

Veja 5 camisetas para declarar o amor que você tem por seu pet

Nada melhor do uma camiseta com dizeres temáticos para levar esse imenso amor diariamente bem perto do coração

Públicado em 

15 nov 2022 às 07:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

As camisetas da Viralata Complexo têm uma pegada divertida e bem-humorada
As camisetas da Viralata Complexo têm uma pegada divertida e bem-humorada Crédito: Divulgação
Quem tem um animal de estimação em casa, sempre quer estar com ele. Então, nada melhor do uma camiseta com dizeres temáticos para levar esse imenso amor diariamente bem perto do coração. E, agora, com o natal chegando, é uma ótima dica de presente para os “pais” de pets. Confira algumas opções

Amor por vira-lata

As camisetas da Viralata Complexo têm uma pegada divertida e bem-humorada
As camisetas da Viralata Complexo têm uma pegada divertida e bem-humorada Crédito: Divulgação
A lojinha Viralata Complexo oferece camisetas bem divertidas para os “pais” de pets. Esta, intitulada “Recatada e do lar”, vai chamar a atenção da galera na balada. Super estilosa, cada uma é feita sob demanda, usando tecnologia de ponta na estamparia. Tem qualidade garantida pela Reserva INK. Além disso, está dentro do programa 1P= 5P™, onde para cada peça vendida são viabilizadas a entrega de 5 pratos de comida para quem tem fome no Brasil. Custa R$ 87, Vira-lata Complexo.

Patinhas fofas

Com esta camiseta da Powear Dog Lovers, você vai passear no mesmo ritmo de seu pet
Com esta camiseta da Powear Dog Lovers, você vai passear no mesmo ritmo de seu pet Crédito: Divulgação
Quem é “pai” e “mãe” de pet sabe da paixão que temos pelas patinhas de nossos cachorrinhos ou gatinhos, aquelas almofadinhas estouram qualquer fofurômetro. Por isso, a estampa da camiseta Baby Look da Pawear Dog Lovers Style faz sucesso entre as suas tutoras. Ela é produzida em malha premium com gola tingida no pigmento (stone) e passa por um processo de estonagem que dá aparência lavada à peça. Custa R$ 100, Pawear.

Combinação perfeita

Sabe aquela combinação perfeita. É essa camiseta da Cats Go
Sabe aquela combinação perfeita? É essa camiseta da Cats Go Crédito: Divulgação
Essa camiseta da Cats Go vai deixar seu dia bem mais divertido. Vale a pena comprar uma para a “mãe” e outra para o “pai” do pet, tipo a combinação perfeita, café com leite. É feita com o mais puro e nobre algodão brasileiro (100%), em todas as cores. Também faz parte do programa 1P= 5P™, onde para cada peça vendida são viabilizadas a entrega de 5 pratos de comida para quem tem fome no Brasil. Custa R$ 69,90, Cats Go.

Por um mundo melhor

Esta camiseta da Julieta pelo Mundo é para reflexão, é o que todos desejam para o mundo.
Esta camiseta da Julieta pelo Mundo é para reflexão, é o que todos desejam para o mundo. Crédito: Divulgação
Tudo o que queremos no mundo é paz, amor e cachorros ou gatos. E esta camiseta da Julieta pelo Mundo transmite exatamente esse lema. Estamos precisando cada vez mais refletir sobre essas palavras mágicas. Também é feita com o mais puro e nobre algodão brasileiro (100%), em todas as cores e faz parte do programa 1P=5P™, onde para cada peça vendida são viabilizadas a entrega de 5 pratos de comida para quem tem fome no Brasil. Custa R$ 79,00, na Julieta Pelo Mundo.

Mãe de gatinho

Com esta camiseta da Florkzando ninguém vai duvidar que você é mãe de gato
Com esta camiseta da Florkzando ninguém vai duvidar que você é mãe de gato. Crédito: Divulgação
Com esta camiseta você vai comunicar para todo mundo que é “mãe de gato” com muito orgulho. E o melhor, vai incentivar a adoção de gatinhos pretos, que são os mais suscetíveis a serem maltratados. E vamos combinar, ela vai cair super bem com um jeans, deixando seu look bem despojado. Sucesso na certa. Custa R$ 49,90, Florkzando.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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