Halloween: 5 produtos para deixar seu pet estiloso na festa

Seu cachorro vai arrasar com esta fantasia de abóbora, um dos ícones do Halloween Crédito: Divulgação

O Halloween está chegando e muitos tutores gostam de fantasiar seus pets nesta data, 31 de outubro. E o que não falta no mercado são produtos para deixá-los bem no clima da festa, muito popular nos Estados Unidos, mas que também atrai brasileiros.

É importante lembrar aos tutores que possuem um cachorro ou gato preto para ficarem atentos, pois este dia, que deveria ser só de brincadeiras, por conta de superstições antigas, fazem com que os animais com essa coloração sejam mais procurados e maltratados. Lembre-se: caso vá curtir a festa com seu pet, não deixe de identificá-lo com uma plaquinha (com o nome e o telefone de contato) na coleira.

A coluna É o bicho separou algumas fantasias para você curtir o Halloween com seu pet.

Tudo abóbora!

Seu cachorro vai arrasar com esta fantasia de abóbora, um dos ícones do Halloween Crédito: Divulgação

Esta fantasia vai deixar seu pet bem estiloso e confortável. Ela traz um chapéu de abóbora, com elástico regulável, e uma bandana com a famosa abóbora do Dia das Bruxas, para colocar com laço de cetim no pescoço do seu mascote. Vem em três tamanhos (P, M e G), é importante medir a circunferência da cabeça do animal. Em feltro, é confeccionada manualmente. Custa R$ 99,90 na Bichinho Virtual.

Capa estilosa

Seu gatinho vai ficar um charme com essa capa de Drácula Crédito: Divulgação

Seu gatinho vai arrasar com essa capa de Drácula. Feito com material de alta qualidade, macio e confortável, serve também para cães. Vai ser impossível fazer uma foto só, afinal a fantasia é tão bonita que merece um ensaio. Custa: R$ 27,00, na Shopee.

Causando no Halloween

Mesmo com essa carinha de anjo, seu cachorrinho vai aterrorizar a galera com essa faca cravada nas costas Crédito: Divulgação

Para quem gosta de ousar e deixar o pet com aquela cara de mau, essa fantasia com uma faca cravada nas costas, vai arrasar na passarela. Fabricada em algodão e fleece (tecido peludinho), vem, ainda, com enchimento de fibra siliconada de alta densidade. Tem em vários tamanhos e serve tanto para cães, quanto para gatos. Custa R$ 149,00, na Doguinhos Shop.

Teias de aranha

Esse conjunto é muito lindo e a bandana estampada com teias de aranha está bem no clima da data Crédito: Divulgação

Impossível resistir a essa fantasia, o chapéu bem no clima da festa e o colarinho estampado com teias de aranha. É feito de pano leve, próprio para lugares com temperaturas mais quentes. Serve tanto para os felinos, quanto para os cachorros. Custa R$ 205,54, na Americanas.

Fantasminha feito à mão

Você mesmo pode fazer uma fantasia de fantasminha para o seu pet. Crédito: Shutterstock