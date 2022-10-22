Profissão de 'passeador de cães' cresce no ES; veja onde encontrar

Nós sabemos que, para ter um pet, é preciso de amor, carinho e responsabilidade. Cada animalzinho requer uma atenção especial, que vai além do banho e da alimentação. No caso dos cães, em especial, os passeios diários são indispensáveis. Afinal, eles precisam gastar a energia e até mesmo socializar.

Esses passeios são ainda mais importantes para os “pets de apartamento”. O ambiente pequeno, mais fechado, pode acabar influenciando até mesmo no humor dos animais. Por isso, aquela famosa “voltinha” no quarteirão também é um cuidado com a saúde mental do seu bichinho. A veterinária Elissa Nunes ressalta a importância da atividade física no dia a dia dos cachorros.

O Emerson Victor trabalha como Dogwalker ne Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

“A atividade física é crucial. Os cachorros possuem um metabolismo, seja de porte pequeno, médio ou grande. Quando nós, tutores, levamos eles para fazer as atividades, com certeza estamos levando mais qualidade de vida para os animaizinhos. Eles precisam gastar energia, brincar, isso faz parte de um processo saudável para o crescimento”, pontuou a profissional.

Mas nem sempre os pais e mães de pet têm tempo para passear. Seja por causa do trabalho, viagem ou imprevistos, a correria da rotina muitas vezes dificulta esses momentos diários com o companheirinho. É aí que os “Dogwalkers” entram em ação. Traduzido para o português, os “passeadores de cães” oferecem saídas diárias com os animais.

O Emerson Victor, de 25 anos, começou no ramo de dogwalker durante a pandemia. Após deixar o emprego de garçom, decidiu unir a paixão por cachorros com o emprego de passeador profissional. Segundo o capixaba, os passeios são feitos de forma personalizada para cada tipo de raça, idade e tamanho.

A profissão de Dogwalker está crescendo no ES Crédito: Fernando Madeira

“Muitas pessoas não têm tempo ou não entendem que o cachorro precisa de rotina. Tem gente que só percebe essa ‘falta do passeio' quando o cão começa a apresentar problemas de comportamento. Cada cachorro tem um tipo de passeio ideal, nós oferecemos um pacote sempre de acordo com o perfil do animal. É um trabalho individual que respeita o bichinho”, contou Emerson.

Com a ajuda de mais dois funcionários, Emerson passeia com os cachorros da redondeza em matilha, ou seja, com vários ao mesmo tempo. Para manter a ordem, o dogwalker explica que é feito um trabalho de adestramento com cães. “Quando a gente pega um mais complicado, nós fazemos um trabalho para tentar socializar e encaixar no grupo”, ressaltou.

Os passeios duram em média 40 a 50 minutos e os preços variam de acordo com a frequência. Dependendo do porte e do temperamento do animal, a saidinha pode acontecer até mais de uma vez no dia.

A empresária Claudia Cola, de 50 anos, utiliza o serviço do Emerson há um ano e meio . De acordo com ela, o comportamento da filhinha "Joy" melhorou bastante depois dos passeios.

“É muito importante para o cachorro. A Joy melhorou muito o comportamento depois dos passeios. Além disso, agora ela sabe andar em ‘matilha’. Inclusive, quando decidi adotar outro cãozinho, o trabalho do Emerson foi fundamental para a Joy conseguir aceitar a nova companheira”, revelou Claudia.

O Emerson Victor trabalha como Dogwalker ne Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

A dentista Neusa Bertholdi, de 61 anos, também é adepta do trabalho dos passeadores de cães. “Eu sou cirurgiã dentista, trabalho o dia todo e não tenho tempo de caminhar com a minha cachorrinha. Por causa da minha rotina, optei em ter uma pessoa especializada nessa área para fazer esse trabalho para mim”, afirmou.

VANTAGENS DE PASSEAR COMO PET

Ajuda a gastar a energia

Melhora a socialização do animal

Cria um vínculo maior entre tutor e o pet

Ajuda a controlar o peso do bichinho

Diminui o estresse e a ansiedade do animal

Há diversas alternativas para melhorar a vida do animalzinho de estimação. E o bem da verdade, é que o passeio também representa uma grande demonstração de amor para o cão. Seja com o dono ou com os passeadores profissionais, o importante é dar atenção.

ONDE ENCONTRAR

Emerson Victor DogWalker

Contato: (27) 98112-8446 / Instagram

(27) 98112-8446 / Instagram Local: Vitória e Vila Velha

Vitória e Vila Velha Horários: De segunda à sexta, das 7h às 10h / 19h às 20h30

Tia Jana DogWalker

Contato: (27) 98163-1301 / Instagram

(27) 98163-1301 / Instagram Local: Vila Velha

Vila Velha Horários: De segunda à sexta, das 8h às 20h

Dog Walker VV

Contato: (27) 99615-5554 / Instagram

(27) 99615-5554 / Instagram Local: Vila Velha

Vila Velha Horários: Consultar