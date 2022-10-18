Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Pet
  • Veja 5 objetos para fazer uma mesa posta com o tema de gatinhos
Decoração

Veja 5 objetos para fazer uma mesa posta com o tema de gatinhos

Veja cinco dicas para as gateiras que adoram fazer recepção para os amigos em casa. São peças, onde os gatinhos viram protagonistas na mesa, aquele detalhe fofo que faz toda a diferença para quem é apaixonado por felinos

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 02:00

Publicado em 

18 out 2022 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Porta-guardanapo de gatinho
Porta-guardanapo de gatinho Crédito: Divulgação
A coluna É o bicho separou cinco dicas para as gateiras que adoram fazer recepção para os amigos em casa. São peças, onde os gatinhos viram protagonistas na mesa, aquele detalhe fofo que faz toda a diferença para quem é apaixonado por felinos

Porta-guardanapo

Em uma mesa, não pode faltar porta-guardanapo. E esse gatinho preto vai dar um charme especial na decoração. É um produto artesanal, feito em impressora 3D. O conjunto traz quatro unidades. Custa R$ 26,80, na Elo 7.
Porta-guardanapo de gatinho
Porta-guardanapo de gatinho Crédito: Divulgação

Taça de vinho

Que tal tomar uma taça de vinho e ter um gatinho preguiçoso dormindo na base para identificá-la? Esses marcadores vão deixar qualquer gateira enófila apaixonada. O kit vem com seis peças de cores diferentes, fabricadas em silicone macio e lavável. Custa R$ 59,90, Mercado Livre.
Identificador de gatinho para taças de vinho
Identificador de gatinho para taças de vinho Crédito: Divulgação

Pratinhos

Em uma recepção com temática gatinhos não pode faltar pratinhos para colocar os petiscos. Esses de cerâmica, além de divertidos, vão deixar a mesa posta bem mais estilosa. Cada um tem 10,5 cm de diâmetro e 2,2 cm de profundidade. Custa R$ 32,16 cada um, na AliExpress.
Pratinhos de gatinhos para colocar petiscos
Pratinhos de gatinhos para colocar petiscos Crédito: Divulgação

Descanso de copo

Descansar o copo em cima da carinha de um gatinho bigodudo pretinho também vai deixar sua recepção mais charmosa. Esse kit de quatro unidades, em acrílico, custa R$ 39,90, na Gatamia.
Porta-copos com carinha de gatinhos
Porta-copos com carinha de gatinhos Crédito: Divulgação

Colherzinha

No final de toda recepção para os amigos, servir aquele cafezinho especial é sempre bem-vindo, e se a colherzinha para mexê-lo lembrar as patinhas de gatinhos, o sucesso será grande. Esse kit fofo, de aço inoxidável, custa R$ 127,89 e está à venda no Amazon.
Colheres de café com patinhas de gatos
Colheres de café com patinhas de gatos Crédito: Divulgação

Veja Também

Outubro Pet Rosa: 5 dicas para prevenir o câncer de mama em cães e gatos

Rede Gazeta e PetParker trazem para o ES as casinhas inteligentes para pets

Como a telemedicina veterinária pode contribuir para a saúde dos pets

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

Tópicos Relacionados

Pets
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carro invadiu imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari
Carro invade imóvel em acidente no bairro Santa Mônica em Guarapari
Evento de turismo rural reúne visitantes para valorização do interior em Santa Teresa.
Feira em Santa Teresa chama atenção para o turismo na região rural
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados