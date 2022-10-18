Veja 5 objetos para fazer uma mesa posta com o tema de gatinhos

A coluna É o bicho separou cinco dicas para as gateiras que adoram fazer recepção para os amigos em casa. São peças, onde os gatinhos viram protagonistas na mesa, aquele detalhe fofo que faz toda a diferença para quem é apaixonado por felinos
Em uma mesa, não pode faltar porta-guardanapo. E esse gatinho preto vai dar um charme especial na decoração. É um produto artesanal, feito em impressora 3D. O conjunto traz quatro unidades. Custa R$ 26,80, na Elo 7
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Que tal tomar uma taça de vinho e ter um gatinho preguiçoso dormindo na base para identificá-la? Esses marcadores vão deixar qualquer gateira enófila apaixonada. O kit vem com seis peças de cores diferentes, fabricadas em silicone macio e lavável. Custa R$ 59,90, Mercado Livre
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Em uma recepção com temática gatinhos não pode faltar pratinhos para colocar os petiscos. Esses de cerâmica, além de divertidos, vão deixar a mesa posta bem mais estilosa. Cada um tem 10,5 cm de diâmetro e 2,2 cm de profundidade. Custa R$ 32,16 cada um, na AliExpress.
Descansar o copo em cima da carinha de um gatinho bigodudo pretinho também vai deixar sua recepção mais charmosa. Esse kit de quatro unidades, em acrílico, custa R$ 39,90, na Gatamia
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No final de toda recepção para os amigos, servir aquele cafezinho especial é sempre bem-vindo, e se a colherzinha para mexê-lo lembrar as patinhas de gatinhos, o sucesso será grande. Esse kit fofo, de aço inoxidável, custa R$ 127,89 e está à venda no Amazon
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