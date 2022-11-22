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Para torcer

5 mimos para deixar seu pet pronto para torcer pela Seleção do Brasil

A coluna separou cinco mimos. Lembrando que caso o pet não se adapte, melhor não insistir, para não causar incômodo

Públicado em 

22 nov 2022 às 15:17
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Cachorro com camisa do Brasil
Lembrando que caso o pet não se adapte, melhor não insistir, para não causar incômodo Crédito: Shutterstock
A Copa do Mundo do Catar começou neste domingo (20/11). O primeiro jogo do Brasil será nesta quinta-feira (24/11). Para os “pais” de pets que ainda não providenciaram um mimo para deixar seu animal de estimação no ritmo da Seleção Brasileira, a coluna É o bicho separou cinco mimos, ainda dá tempo de comprar. Lembrando que caso o pet não se adapte, melhor não insistir, para não causar incômodo que possa vir a machucá-lo.
Lembre-se de fotografar o seu mascote, postar no Instagram e marcar @eobicho_ag. Todas serão repostadas e as melhores entrarão numa matéria da nossa coluna.

Vestindo a camisa

Acessório para pet usar na Copa do Mundo
A roupinha vai  deixar seu cachorrinho supercharmoso Crédito: Divulgação
Esta roupinha da Pet Elegante vai deixar seu cachorrinho supercharmoso. Além de escolher o número, ainda é possível colocar o nome do seu “filho de quatro patas”. Em malha de algodão e poliéster de alta qualidade com elastano, a personalização é feita em tecido tricoline fixado na camiseta. Tem em vários tamanhos. Custa R$ 69. 

Bandana dupla

Acessório para pet usar na Copa do Mundo
Acessório para pet usar na Copa do Mundo Crédito: Divulgação
Com esta bandana, seu pet vai arrasar nos jogos do Brasil! De amarrar, ela é dupla face, porém com a mesma estampa nos dois lados. Depois é só ficar ligado na TV ao lado do seu doguinho (a) ou gatinho (a) e torcer pelo Hexa! Custa R$ 26,90
Engravatados pra Copa
Acessório para pet usar na Copa do Mundo
Este kit com 20 gravatinhas temáticas do Brasil Crédito: Divulgação
Este kit com 20 gravatinhas temáticas do Brasil vai deixar seu cachorrinho ou gatinho no maior estilo e ainda com a possibilidade de variar o look em cada jogo! Vem com 20 unidades, todas feitas em cetim de ótima qualidade e acabamento. Custa R$ 39,99.

Só na torcida

Acessório para pet usar na Copa do Mundo
Com esses lacinhos borboleta verde e amarelo seu pet vai ficar lindo Crédito: Divulgação
Com esses lacinhos borboleta verde e amarelo seu pet vai ficar lindo durante os jogos da Copa do Mundo para torcer do seu lado pelos gols do Brasil. São 30 unidades, fotos de elástico ortodôntico da marca Morelli (não estoura) e amarração com linha de pesca super resistente. Custa R$ 29,90.

Chapéu do Hexa

Acessório para pet usar na Copa do Mundo
Chapéu e cartola com as cores da bandeira do Brasil Crédito: Divulgação
Seu pet também merece entrar no clima da Copa do Mundo e torcer pelo Brasil. E com esse chapéu e cartola com as cores da bandeira do Brasil ele vai arrasar corações. Em veludo, possui elástico atóxico, não causa alergia. É indicado para cães e gatos de todos os portes. Custa R$ 15, cada. 

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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