5 mimos para deixar seu pet pronto para torcer pela Seleção do Brasil

A Copa do Mundo do Catar começou neste domingo (20/11). O primeiro jogo do Brasil será nesta quinta-feira (24/11). Para os “pais” de pets que ainda não providenciaram um mimo para deixar seu animal de estimação no ritmo da Seleção Brasileira, a coluna É o bicho separou cinco mimos, ainda dá tempo de comprar. Lembrando que caso o pet não se adapte, melhor não insistir, para não causar incômodo que possa vir a machucá-lo.