Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

5 peças que não podem faltar na sua mala de férias

Veja como combinar roupas versáteis, que podem ser usadas em variadas ocasiões e para diversos destinos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 20:00

Imagem Edicase Brasil
É possível montar uma mala com peças versáteis para as férias Crédito: Daniel Hoz | Shutterstock
Arrumar as malas para as férias de julho costuma ser uma tarefa empolgante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Com o clima variando entre frio e um pouco de calor em diversas regiões, é essencial planejar bem as peças que serão levadas para garantir o conforto e estilo. 
A dica de Manu Farias, empresária e dona do Brechó Fashion Carioca, é optar por roupas versáteis, como blusas de manga longa que podem ser usadas em camadas, casacos que combinam com diferentes looks e acessórios que ajudam a transformar uma produção do dia para a noite.
“Além disso, é importante considerar o tipo de atividades que serão realizadas durante a viagem, como passeios ao ar livre ou eventos mais formais, para garantir que nada seja esquecido. Investir em peças clássicas e atemporais é a ideia”, explica Manu Farias.
Nesse contexto, a empreendedora sugere cinco peças que não podem faltar na sua mala. Veja abaixo! 

1. Vestido midi versátil

O vestido midi é uma peça coringa que pode ser usada tanto de dia quanto à noite. Opte por uma cor neutra ou uma estampa delicada. Durante o dia, use sandálias rasteiras; à noite, troque por um salto e acrescente acessórios mais sofisticados.

Veja Também

Estilista Lenny Niemeyer lança coleção em Vitória e relembra sua história

Anitta usa biquíni de crochê feito por estilista capixaba

2. Camisa branca clássica

A camisa branca é um verdadeiro camaleão no guarda-roupa . Combine com jeans para um look casual ou com uma saia lápis para um jantar mais formal. 
Imagem Edicase Brasil
A jaqueta jeans é uma peça que combina com diversas produções  Crédito: Ground Picture | Shutterstock

3. Jaqueta jeans

Perfeita para climas mais amenos, a jaqueta jeans é prática e adiciona um toque despojado ao look . Pode ser usada sobre vestidos, calças ou até mesmo shorts. 

4. Calça de alfaiataria

Ideal para passeios que exigem um pouco mais de sofisticação, a calça de alfaiataria é confortável e elegante. Manu Farias recomenda escolher uma com tecido leve e caimento perfeito, garantindo conforto durante a viagem.

5. Acessórios

Para Manu Farias, os acessórios são indispensáveis para transformar qualquer look . Um bom colar, brincos chamativos e um lenço estampado podem fazer toda a diferença. 

Veja Também

3 dicas para criar um armário cápsula para o inverno

4 ocasiões para usar blazer com estilo e elegância

4 dicas de moda para arrasar no inverno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ferias Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados