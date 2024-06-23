4 ocasiões para usar blazer com estilo e elegância

O blazer é um item que pode ser usado em vários tipos de ambientes Crédito: Roman Samborskyi | Shutterstock

O blazer é uma peça indispensável no guarda-roupa de qualquer pessoa que preza por elegância e estilo. Essa peça é muito associada a ambientes corporativos, mas é possível usar em outras ocasiões. Seja para eventos formais ou casuais, ele pode transformar qualquer visual. Por isso, a seguir, Adna Felício, consultora de imagem e estilo, orienta sobre como escolher o blazer ideal para cada evento. Confira!

1. Ambiente de trabalho

Para o ambiente de trabalho, especialmente em locais com um dress code mais formal, o blazer estruturado e clássico é a escolha perfeita. “Opte por cores neutras como preto, cinza ou azul-marinho”, aconselha Adna Felicio. Modelos ajustados e minimalistas garantem um visual sofisticado e profissional. Combine com calças de alfaiataria ou saias lápis.

2. Eventos sociais

Em eventos sociais, como jantares, coquetéis ou festas, um blazer mais estiloso e moderno pode fazer toda a diferença. “Experimente modelos com cortes diferenciados, como blazer cropped, oversized ou com detalhes como ombreiras ou lapelas largas”, sugere a especialista. Aqui você pode usar cores e estampas, adicionando um toque de personalidade ao seu visual.

O blazer descontraído pode ser usado de forma casual Crédito: Victoria Fox | Shutterstock

3. Eventos casuais

Para diversão casual, como passeios de fim de semana ou encontros informais, um blazer mais descontraído é ideal. “Opte por modelos mais leves e desestruturados, em tecidos como algodão, linho ou jeans”, recomenda Adna Felício. Combine com jeans , shorts ou vestidos leves para um look casual e estiloso, perfeito para dias de lazer.

4. Eventos formais

Em eventos formais, como casamentos, formaturas ou galas, o blazer clássico e elegante é essencial. Escolha modelos em tecidos de alta qualidade, como lã ou cetim, e em cores sóbrias, como preto, marinho ou grafite. “Um blazer bem cortado pode elevar qualquer look, conferindo um ar de sofisticação e moda”, afirma Adna Felício.