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Saúde

7 dicas para montar a bolsa de remédios para viagem

Médica explica como armazenar e transportar corretamente os medicamentos ao viajar
Portal Edicase

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Publicado em 27 de Julho de 2024 às 12:00

Imagem Edicase Brasil
Uma bolsa de medicamentos bem equipada evita imprevistos durante a viagem Crédito: New Africa | Shutterstock
Viajar é uma das melhores formas de relaxar, explorar novos lugares e criar memórias inesquecíveis. No entanto, a fim de garantir que você esteja preparado para qualquer eventualidade, é essencial montar uma bolsa de remédios bem equipada. Pensando nisso, a endocrinologista Dra. Lorena Lima Amato elenca sete dicas para você prepará-la. Confira!

1. Converse com um médico

Converse com o médico de sua confiança, explique sobre sua viagem. Ele poderá prescrever receitas com os nomes dos medicamentos, as doses adequadas e a indicação para o uso.

2. Faça uma lista

Monte uma lista com todos os medicamentos que está levando e com a dosagem indicada pelo médico. Assim, caso seja necessário medicar, fica muito mais fácil puxar a listinha da bolsa do que pegar a bula e ler inteira.

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3. Coloque os medicamentos na mala de mão

Segundo a Dra. Lorena Lima Amato, os medicamentos devem ser transportados na mala de mão por vários motivos. “A mala despachada pode sofrer várias alterações de temperatura e deteriorar a medicação. Outro ponto: a mala despachada pode ser extraviada e, para quem faz uso de medicação para doença crônica, isso pode ser um risco”, alerta.
Imagem Edicase Brasil
Atente-se ao volume do medicamento antes de viajar  Crédito: New Africa | Shutterstock

4. Não ultrapasse o limite permitido e leve a receita do remédio

No geral, a endocrinologista explica que o volume dos medicamentos já é o permitido para os voos internacionais (até 100ml). “Se for o caso de medicamentos injetáveis, transportando seringas e agulhas, também é permitido. Porém, ressalto a importância de levar junto a receita do seu médico explicando a dosagem e qual a finalidade do uso do medicamento”, orienta.

5. Opte por embalagens transparentes e produtos que ainda não foram usados

A especialista explica que a embalagem onde ficará os remédios deve ser transparente. Além disso, ela orienta levar medicamentos que estão com a embalagem lacrada, para evitar que o produto vaze. “Se for levar o medicamento que já está em uso, aconselho tirar a tampa, passar um papel-filme e fechar novamente”, comenta a Dra. Lorena Amato.

6. Não esqueça dos antialérgicos e remédios para cólica

Antialérgicos, pomadas para picadas de insetos e remédios para enjoos, sempre com a prescrição médica, são indispensáveis na bolsa de remédios, assim como medicamentos para cólica intestinal e menstrual.

7. Compre um colírio

O ar-condicionado do avião resseca as mucosas e os olhos. Por isso, a orientação é levar um colírio de lágrimas artificiais e soro para a lavagem do nariz.

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