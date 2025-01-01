As melhores viagens para cada signo em 2025 Crédito: Personare

Com base nos trânsitos planetários, os astrólogos Marcia Fervienza, Nai Tomayno e Yub Miranda destacaram as áreas da vida que estarão em alta para cada signo ao longo do ano.

Além disso, fique de olho nas melhores épocas para viajar e dicas para planejar suas viagens segundo a Astrologia em 2025.

Recomendações astrológicas para viagens em 2025

Viajar de acordo com os astros pode ser uma experiência transformadora. Além de escolher um destino alinhado às previsões do seu signo, alguns trânsitos astrológicos gerais podem ajudar no planejamento e na escolha dos melhores momentos para embarcar na sua próxima aventura.

Melhores épocas para viajar

Viagens para o Exterior e intercâmbios: de janeiro a maio

Além disso, é uma excelente fase para explorar destinos vibrantes, dinâmicos e cheios de história, como grandes cidades ou locais com eventos culturais.

Viagens de introspecção e familiares: de maio a dezembro

No dia 09 de julho, Júpiter entra em Câncer. Com isso, as viagens ganham um tom mais emocional e conectado.

Por isso, é uma ótima oportunidade para visitar lugares próximos à água ou com forte apelo familiar e aconchegante, como vilarejos charmosos e refúgios naturais.

Cuidado com Mercúrio retrógrado

Os astrólogos recomendam evitar viagens durante Mercúrio retrógrado, pois podem acontecer contratempos, como cancelamento ou atraso de voos, congestionamentos e confusões no geral.

Use as fases da Lua para alinhar suas viagens

A Lua passa por quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Cada uma delas tem um impacto distinto no nosso humor, na nossa energia e nas nossas decisões.

Lua Nova: Ideal para começar algo novo. Portanto, planeje as viagens do seu signo com foco em descobertas ou para lugares que você nunca visitou.

Lua Crescente: Excelente para viagens de crescimento pessoal, como cursos ou retiros.

Lua Cheia: Momento de celebração. Então, escolha destinos para eventos especiais ou férias com amigos e familiares.

Lua Minguante: Propícia para introspecção e descanso. Por isso, opte por destinos tranquilos, como spas ou praias.

Dicas de viagens para cada signo em 2025

Agora que você conferiu dicas gerais para te ajudar a pensar nas experiências que deseja no ano novo, veja a seguir as dicas de viagens para cada signo.

É importante lembrar: o ideal é consultar também o signo ascendente, além do solar, para entender melhor as energias do período. Não lembra seus signos?

Então, agora, é só escolher o destino e fazer as malas!

Áries

2025 será um ano de redescobrir talentos e abraçar novas oportunidades de liderança. Com chances de ganhos financeiros associados a essas iniciativas, explore destinos como São Francisco (EUA) ou Berlim (Alemanha).

Essas cidades vibrantes oferecem workshops e eventos culturais que podem impulsionar sua criatividade e conexões profissionais.

Touro

Mudanças no amor e no trabalho estarão no horizonte, com oportunidades financeiras inesperadas. Por isso, lugares que proporcionem introspecção, como Bali (Indonésia) ou Kyoto (Japão), são ideais.

Conecte-se com a serenidade desses destinos para refletir e se renovar emocionalmente.

Gêmeos

A busca por liberdade será uma constante, e promoções dependerão de sua ousadia. Para estimular sua mente inquieta e se conectar com pessoas inovadoras, visite cidades como Nova York (EUA) ou Londres (Reino Unido).

Essas metrópoles pulsantes são perfeitas para o networking e novas ideias.

Câncer

Transformações profissionais e atenção à saúde serão fundamentais. Destinos como a Toscana (Itália) ou Provence (França) combinam descanso e cultura, criando o equilíbrio necessário para recarregar as energias enquanto você visualiza novos caminhos na carreira.

Leão

Decisões importantes em finanças e relacionamentos estarão em destaque. Para refletir e se revitalizar, opte por destinos luxuosos e tranquilos como Dubai (Emirados Árabes Unidos) ou as Ilhas Maldivas.

Ou seja, permita-se momentos de bem-estar e renovação!

Virgem

Com a prosperidade em alta, 2025 será o ano para aperfeiçoar conhecimentos e crescer na carreira. Lugares como Cambridge (Reino Unido) ou Heidelberg (Alemanha) oferecem uma combinação de história e aprendizado, perfeita para quem busca desenvolvimento pessoal.

Libra

O trabalho estará em expansão, mas será preciso equilibrar a saúde. Vancouver (Canadá) e Melbourne (Austrália) são cidades que promovem qualidade de vida e inspiração. Concilie momentos de descanso com ideias criativas.

Escorpião

A expressão criativa e as oportunidades de liderança terão destaque. Assim, escolha destinos como Ubud (Indonésia) ou Sedona (EUA), conhecidos por seus retiros de bem-estar. Esses locais ajudarão você a equilibrar corpo, mente e espírito.

Sagitário

Transformações na carreira e nas relações familiares pedem resiliência. Por isso, viagens para destinos culturalmente ricos, como Marrakech (Marrocos) ou Bangkok (Tailândia), podem trazer perspectivas valiosas e renovar suas energias.

Capricórnio

2025 é o ano de se reinventar profissionalmente, mas sem esquecer da saúde. Portanto, explore Singapura ou Zurique (Suíça), lugares que mesclam oportunidades de networking com ambientes relaxantes para se reconectar.

Aquário

O sucesso estará ligado à inovação e à ousadia em projetos ao longo de 2025 (e também nos próximos anos, por conta de Plutão em Aquário).

Por isso, Seul (Coreia do Sul) ou Cusco (Peru) são destinos perfeitos para explorar novas ideias e alimentar sua criatividade.

Peixes

Relacionamentos e organização financeira estarão em destaque em 2025, para você, Peixes.