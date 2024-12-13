Veja como será a vida financeira de cada signo em 2025

2025 será marcado por grandes oportunidades e desafios para cada signo do zodíaco, exigindo disciplina e planejamento de todos. Com a influência de Júpiter e Saturno em momentos cruciais, haverá períodos de crescimento financeiro, expansão em parcerias e investimentos, mas também fases que pedirão cautela com gastos e maior foco na estabilidade. A construção de bases sólidas e a busca pelo equilíbrio serão fundamentais para aproveitar ao máximo o potencial do novo ano.
Abaixo, Eunice Ferrari, astróloga e psicoterapeuta, explica o que os astros reservam para a vida financeira de cada signo em 2025. Lembre-se que as previsões astrológicas são interpretativas e podem variar de acordo com o mapa astral individual. Utilize essas orientações como inspiração para tomar decisões mais conscientes e estratégicas.
Áries
Prepare-se para um período de amadurecimento e aumento de responsabilidades. Em março, o último eclipse solar no eixo Áries-Libra marcará um momento de transição. Entre maio e agosto, Saturno ingressará em seu signo, exigindo disciplina e comprometimento. No segundo semestre, com Urano saindo de Touro, as finanças começarão a se estabilizar, e os arianos terão mais facilidade para economizar e evitar imprevistos financeiros.
Touro
Júpiter seguirá em Gêmeos até junho, trazendo crescimento financeiro e oportunidades lucrativas, especialmente entre fevereiro e abril. No entanto, a entrada de Urano em Gêmeos no segundo semestre pedirá cautela com gastos impulsivos e planejamento financeiro rigoroso. Por isso, busque explorar novas formas de renda, como negócios ligados à comunicação ou às tecnologias emergentes.
Gêmeos
Com Júpiter em seu signo até junho, sua vida ganhará expansão e proteção, especialmente no campo financeiro. A partir de julho, a rápida passagem de Urano por Gêmeos poderá trazer mudanças inesperadas. Esteja preparado para aproveitar oportunidades que promoverão sua independência e liberdade financeira.
Câncer
Júpiter entrará em seu signo em junho, inaugurando um período de sorte e crescimento. Plutão, em Aquário, começará a moldar a maneira como você lida com finanças compartilhadas, seja em sociedades ou no casamento. Aproveite este ciclo de transformação para investir em grandes projetos com planejamento sólido.
Leão
Saturno em Peixes seguirá até maio e retornará em setembro, trazendo desafios financeiros relacionados a parcerias e compromissos. Por isso, busque controlar os gastos e priorizar investimentos seguros. O aprendizado financeiro em 2025 será sobre equilíbrio e planejamento, essencial para lidar com altos e baixos nos recursos compartilhados.
Virgem
O último eclipse no eixo Áries-Libra, em março, marcará o encerramento de um ciclo financeiro . Entre maio e agosto, Saturno em Áries impulsionará projetos de maior porte. Será um bom momento para buscar parceiros financeiros ou investidores, mas procure evitar riscos desnecessários.
Libra
Urano continuará a trazer instabilidade no primeiro semestre, mas sua breve passagem por Gêmeos entre julho e outubro poderá trazer alívio temporário. Procure controlar os gastos e evitar dívidas enquanto busca criar uma base financeira mais estável.
Escorpião
Júpiter em Gêmeos favorecerá seus negócios e parcerias até junho. No entanto, a entrada de Urano em Gêmeos poderá trazer instabilidade no segundo semestre. Por isso, invista em habilidades de comunicação para garantir uma fonte de renda consistente.
Sagitário
Com Plutão deixando Capricórnio, a luta pela estabilidade financeira dará lugar a uma nova fase de oportunidades. Júpiter em Câncer, a partir de junho, favorecerá ganhos compartilhados e parcerias financeiras. Será o momento de explorar novos negócios com potencial de crescimento.
Capricórnio
Após 16 anos sob a intensa influência de Plutão em seu signo, Capricórnio finalmente encontrará um período de maior leveza e estabilidade. Com Plutão atuando na área financeira, iniciará uma fase de oportunidades de crescimento nos negócios, mas também de desafios que exigirão cautela. Será momento para avaliar com rigor parcerias e associações, já que Plutão poderá trazer à tona enganos e traições, especialmente envolvendo pessoas de caráter duvidoso. Para alcançar o sucesso, será essencial avançar com paciência e planejamento, construindo uma base sólida e administrando os riscos com sabedoria.
Aquário
Saturno em Peixes continuará a desafiar sua área financeira, exigindo planejamento rigoroso. Entre maio e agosto, a entrada de Saturno em Áries poderá trazer um alívio temporário e oportunidades de aumentar seus rendimentos. Busque usar esse período para consolidar suas bases financeiras.
Peixes
Com Saturno em seu signo, a vida prática e financeira continuará exigindo esforço e disciplina . Entre maio e agosto, a entrada de Saturno em Áries destacará a necessidade de estruturar sua vida material. Este será um ano para construir alicerces sólidos para o futuro.
Por Renata Cipili