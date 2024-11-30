Guarapari: um destino “coringa” no ES que vai do mar à montanha

Cachoeira de Buenos Aires atrai muitos visitantes todos os finais de semana Crédito: Carlos Palito

Sabemos que falar de Guarapari é quase que, automaticamente, lembrar das belas praias de águas claras. É que esse destino tão requisitado no verão é sinônimo de lazer, turismo e muita curtição. Só que o que algumas pessoas não sabem é que a Cidade Saúde vai além do mar: também tem montanhas.

Mas antes de chegar no ponto alto - literalmente - de Guarapari, vamos dar algumas dicas no caminho. Saindo de Vitória, são cerca de 55 km, seguindo pela Rodovia do Sol. Caso esteja pegando esse caminho, não deixe de tomar um tradicional suco de milho em uma parada poucos metros depois do pedágio.

Adiante, passaremos primeiro em uma parte não tão turística do litoral de Guarapari. Você já ouviu falar nas praias secretas de Una? Esse paraíso escondido guarda diversas belezas naturais ainda pouco exploradas. Bem perto de Setiba, um conjunto de três praias chama atenção: Praia dos Cosine, Praia dos Pacheco, também conhecida como Praia do Caixão, e Praia dos Bremen.

As praias secretas de Una chamam atenção pela beleza paradisíaca Crédito: Carlos Palito

O acesso é tranquilo e vai beirando uma pedra - e se tiver sorte, poderá encontrar pequenas piscinas naturais. Depois da caminhada, vem a recompensa. As praias são ótimas para quem busca paz e sossego. Todas fazem parte da área de proteção ambiental, a APA de Setiba. Sendo assim, é proibido acampar ou fazer churrasco, por exemplo.

Tudo bem que as praias mais famosas de Guarapari, como Bacutia, Peracanga e Praia do Morro não poderiam ficar de fora desse roteiro. Inclusive, uma boa dica para os amantes de aventura: o wakeboard. Esse é um esporte aquático praticado com uma prancha parecida com snowboard, onde o praticante é puxado por uma corda. Geralmente puxado por um jetski ou lancha.

O wakeboard é uma atividade ideal para fazer em Guarapari Crédito: Samy Ferreira

E por falar em embarcações, que tal passar um dia ensolarado curtindo com os amigos em uma lancha? A Guarapari Boat é uma boa opção de empresa para viver essa experiência. Bom, como nem só de mar vive a Cidade Saúde, nosso próximo tópico também promete agradar os amantes de água.

Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Samy Ferreira

MONTANHA

Do litoral, cerca de 14 km - ou 26 minutos- fica uma “outra” Guarapari. Conhecida como Buenos Aires, essa localidade possui esse nome por conta dos “bons ares” da região por conta das montanhas que existem ali. E por incrível que pareça, faz frio.

Se tiver vindo da praia, não deixe de almoçar no tradicional Bar e Restaurante do Ademir. Entre as opções do cardápio, a mais famosa: galinhada. E se pedir com todos os complementos, pode ter certeza que será uma boa refeição para a família. Acreditem, é bem servido.

Mas o ponto alto do distrito, se tratando de beleza natural, é a imponente Cachoeira de Buenos Aires, também conhecida como Cachoeira do Barbudo ou do Turco. Um lugar rico em natureza, de fácil acesso e muito procurado pelos turistas. A entrada custa R$ 5 por pessoa.

Cachoeira de Buenos Aires, em Guarapari Crédito: Carlos Palito

Conhecido como o “guardião” da cachoeira, Nicolas Nasser - ou barbudo - conta que a exploração turística da cachoeira ajuda a combater com consciência a devastação ambiental na região. “Se vierem, levem o lixo embora, não tragam vidros e nem caixas de som”, ressalta.

A trilha até a queda d'água dura cerca de 5 a 10 minutos. Mas pode ir devagar porque vale a pena contemplar a natureza. São 37 metros de altura que impressionam quando o rio fica mais cheio, formando uma grande parede branca e refrescante. É possível tomar banho nas margens e “lavar a alma”.

As águas da Cachoeira de Buenos Aires renovam a alma Crédito: Carlos Palito

Para finalizar o nosso roteiro em Guarapari, recomendamos - caso do seu interesse, claro - dormir em Buenos Aires. A temperatura geralmente cai a noite, chegando a ter uma diferença significativa no litoral. Quando estivemos hospedados em uma das cabanas do La Bombonera Tiny House, pegamos a mínima de 15ºC.