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Riquezas do ES

Agroturismo em Venda Nova do Imigrante vai do socol ao vinho; confira dicas

Município da Região Serrana é considerado a capital nacional do agroturismo e tem diversas opções para aproveitar

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 13:46

Publicado em 

08 nov 2024 às 13:46
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

Sítio Família Lorenção e Claudia Artesanatos, em Venda Nova do Imigrante
Sítio Família Lorenção e Claudia Artesanatos, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Giovana Duarte
Desde julho de 2024, Venda Nova do Imigrante é oficialmente a capital nacional do agroturismo. Com a concessão desse título, o município ganha projeção nacional, atraindo um maior número de turistas e investimentos, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. Além disso, o reconhecimento também é um estímulo para que Venda Nova do Imigrante continue preservando e promovendo suas tradições.
O município, localizado na Região Serrana do ES, conta com diversas fazendas e sítios abertos para visitação e até participação de algumas atividades praticadas nas propriedades. Da produção de socol, passando por vinhos, doces e artesanatos, veja lugares que conheci e indico:

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Artelatte Queijos

A Artelatte produz queijos premiados (como o Robiola Yogurt e o Venda Nova). A lojinha é um charme de lugar para visitar e abre diariamente das 8h30 às 17h. Fica na localidade de São José de Alto Viçosa.
Artelatte, em Venda Nova do Imigrante
Artelatte, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Giovana Duarte

Cláudia Artesanatos

Dando continuidade aos passos do avô e do pai, junto com os irmãos, Cláudia é a responsável pela loja e oferece artesanatos variados, feitos em tecido para decorar a casa e objetos para jardins com madeira de pé de café, como casinhas de pássaros, jardineiras, cestas de bambu e outros. Na loja é possível encontrar também deliciosos biscoitos caseiros, como pão de nata, biscoito de limão e doces cristalizados.
Na propriedade ainda é possível visitar a Capelinha de São José, que foi edificada abaixo de um majestoso jequitibá, uma árvore centenária que embeleza a paisagem há gerações. Fica na Rodovia Pedro Cola - km 01 em Providência. Abre diariamente das 8h às 17h30.
Claudia Artesanatos, em Venda Nova do Imigrante
Cláudia Artesanatos, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Giovana Duarte

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Tia Cila

Tia Cila é conhecida na região pela qualidade e variedade dos biscoitos produzidos no forno à lenha. Ao provar as delícias preparadas por ela, os visitantes experimentam sabores únicos como biscoitos caseiros doces e salgados, geleias, doces, pães, bolos e licores. Fica no mesmo terreno da Cláudia Artesanatos na Rodovia Pedro Cola - km 01 em Providência. Abre diariamente das 8h às 17h.
Tia Cila, em Venda Nova do Imigrante
Tia Cila, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Giovana Duarte

Fazenda Saúde – Restaurante e Pesque-Pague

Restaurante com comida caseira no fogão à lenha, pesque-pague, área de lazer, pedalinho, fonte de água mineral e tirolesa. Fica na BR 262, km 98, na entrada da Rodovia dos produtores (mais 4 km) ou pela Rodovia Pedro Cola, km 4 (mais 2 km) em Alto Providência. Abre aos sábados, domingos e feriados das 8h às 16h.

Sítio Família Lorenção

A Família Lorenção tem uma das produções mais tradicionais de socol do Espírito Santo, preparado com lombo suíno e temperos regionais. No sítio também há um empório com doces, aperitivos, licores, geleias e conservas. Abre diariamente das 8h às 17h e fica na Av. Tapera, em Venda Nova do Imigrante.
Sítio Família Lorenção, em Venda Nova do Imigrante
Sítio Família Lorenção, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Giovana Duarte

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Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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