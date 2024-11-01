Veja lugares para passear em dias de chuva na Grande Vitória

Igreja Reis Magos, Casa de Pedra e Museu Solar Monjardim Crédito: Gabriel Lordello, Giovana Duarte e Fernando Madeira

Já reparou que é 99% certo ter chuva na semana do feriado de Finados? Nem que sejam chuvas esparsas ou o tempo só um pouco fechado mesmo... o sol geralmente se esconde e as opções para passear ficam reduzidas a idas aos shoppings. Por isso, nossas dicas hoje são para esse tipo de passeio: lugares para visitar quando o tempo estiver chuvoso.

1 - Palácio Anchieta, no Centro de Vitória

A visita ao Palácio Anchieta dura cerca de 1 hora, é gratuita e acompanhada por guias, que contam toda a parte histórica e mostram todos os espaços como as ruínas da antiga Igreja de São Tiago, a sala onde está o túmulo do Padre José de Anchieta e o Gabinete do Governador (este só pode ser visitado nos finais de semana).

Fica na Praça João Clímaco, s/nº - Centro, Vitória. Funciona de terça a sexta das 9h às 17h e sábados, domingos e feriados de 9h às 16h. Entrada gratuita.

Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Giovana Duarte

2 - Museu Solar Monjardim em Jucutuquara, Vitória

Localizado em uma área muito bonita e arborizada, o Museu Solar Monjardim guarda muito da história da nossa capital como os canhões utilizados na conquista de colônias na África, Ásia e Américas entre os séculos XVII e XIX, móveis do começo do século XIX e arte sacra. Há guias disponíveis.

Fica na Avenida Paulino Müller, em Jucutuquara, Vitória. Funciona de terça a sexta de 8h às 16h30. Entrada gratuita.

Museu Solar Monjardim, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Museu Solar Monjardim, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

3 - Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória

Recém reformada, a Galeria Homero Massena foi a primeira galeria de arte de Vitória. É um espaço voltado para produção contemporânea de artes visuais, com exposições e um acervo com mais de 350 obras de diferentes estilos e técnicas.

Fica na Rua Pedro Palácios nº 99, no Centro de Vitória, e abre para visitação de segunda a sexta de 9h às 18h, quarta-feira de 10h às 20h e sábado, domingo e feriados de 10h às 16h. Entrada gratuita.

Galeria Homero Massena, em Vitória Crédito: Vitor Nogueira/Secult

4 - Casa da Memória na Prainha, em Vila Velha

A Casa da Memória possui um rico acervo com toda a história da colonização do Espírito Santo, além de exposições de arte, as estátuas de Vasco Fernandes Coutinho e Luiza Grimaldi e o Bonde 42, inaugurado em 1912.

Fica na Avenida Luciano das Neves nº 17, na Prainha em Vila Velha, A entrada é gratuita e abre de terça a domingo, de 10h às 16h.

Casa da Memória, em Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

5 - Casa de Pedra em Jacaraípe, Serra

Criação do artista plástico Neusso Ribeiro, a Casa de Pedra é uma galeria de arte completamente construída pelas mãos do artista com troncos, pedras e materiais que foram para o lixo e foram reaproveitados. É uma visita interessante e exótica. O artista cobra o mínimo de R$ 5 pela visita, mas cada visitante contribui conforme puder para valorizar o incrível trabalho que ele realiza.

Para chegar, seguir pela ES-010 em direção a Nova Almeida. Ao chegar em Jacaraípe, observe as placas que orientam a entrada à esquerda, sentido Nova Almeida. A Casa de Pedra fica no final do morro. Abre diariamente de 08h às 16h.

Casa de Pedra, na Serra Crédito: Giovana Duarte

6 - Igreja Reis Magos e Centro de Interpretação, Serra

A Igreja dos Reis Magos e a antiga residência dos jesuítas, que juntos formam o complexo da fé em Nova Almeida, passaram por um significativo projeto de restauração e readequação e ganharam museu, café e mirante . Agora o Museu Interpretativo possui uma Sala de Pertencimento, Sala de Arte Indígena, Sala Indígena com realidade virtual, Sala do Patrimônio Arquitetônico e outros espaços contando a nossa história.

A Igreja dos Reis Magos abre diariamente de 9h às 17h30 com entrada gratuita. Já o Centro de Interpretação abre de terça a domingo de 9h30 às 17h30 com entrada a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada).

A Igreja dos Reis Magos, na Serra Crédito: Everton Nunes/Divulgação