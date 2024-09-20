Conheça a cafeteria da Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida

Empanadas, salgados e tortas são produzidos pelo chef serrano Bergson Rodrigues Crédito: Dayana Souza/PMS

Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, compõem o cenário do Café dos Reis, inaugurado no último dia 4 de setembro. A história, a cultura, a religiosidade e as belezas naturais que cercam a, em Nova Almeida, compõem o cenário do, inaugurado no último dia 4 de setembro. A abertura da cafeteria em anexo ao santuário já havia sido anunciada aqui, no HZ

Com vista panorâmica para as praias da região, o Café dos Reis tem 35 lugares, distribuídos entre uma área externa com mesas e ombrelones e um ambiente interno aconchegante, onde o cartão-postal do balneário é retratado em uma bela pintura da artista Ângela Gomes.

Quem frequenta o local também pode visitar o museu interativo aberto este ano nas instalações da igreja, além do Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, que relembra a trajetória dos jesuítas no monumento.

Pintura de Ângela Gomes retrata uma bela paisagem da região Crédito: Dayana Souza/PMS

O espaço é comandado pelo chef Bergson Rodrigues e sua esposa, Priscila Ursulina. Natural de Serra Sede, Bergson é o responsável pela produção das tortas - com destaque para a rústica (de bacalhau com creme de queijos ou de filé com creme de gorgonzola/R$ 40*), e das quiches, disponíveis nas versões bacon com alho-poró, caprese, cebola caramelada com gorgonzola e brie com damasco.

Tortas doces, como a de doce de leite com coco e de leite condensado com merengue suíço, dividem a cena com a cheesecake de frutas vermelhas e o bolo de milho, ideais para acompanhar um cafezinho.

Cafeteria conta com mesas em uma ampla área externa Crédito: Dayana Souza/PMS

Os expressos e os coados da casa são preparados com grãos capixabas 100% arábica da marca Café Antônio, de Venda Nova do Imigrante.

Na ala dos salgados, fazem sucesso as empanadas ao estilo argentino, também de produção própria, com os seguintes recheios: carne moída com especiarias e uvas passas ao vinho, frango com bacon, linguiça com queijo gruyère e filé com gorgonzola (R$ 14* a unidade).

Cheesecake de frutas vermelhas é opção para acompanhar o café Crédito: Dayana Souza/PMS

“Todos os nossos pratos são artesanais e feitos com muito carinho. Queremos oferecer uma comida afetiva que valorize a região. Em breve, teremos algumas opções de pratos à la carte, como massas e risotos", comenta Bergson.

A cafeteria funciona de terça a domingo, das 9h30 às 17h30, em anexo à Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, Serra. Mais informações: @cafedosreis.es.

ANIVERSÁRIO COM FEIJOADA E SAMBA

Para comemorar o aniversário de 1 ano de sua unidade em Vitória, o GolBurger & Cozinha promove neste domingo (22) a Feijoada do Gol, que começa ao meio-dia ao som de samba com o grupo Já Gamei.

O prato do dia, assinado pelo chef Victor Prazeres, é uma feijoada leve acompanhada por barriguinha suína confitada, bisteca, banana empanada, couve e laranja (R$ 130*, para duas pessoas).

Feijoada é assinada pelo chef Victor Prazeres Crédito: GolBurger/Divulgação

Para acompanhar, a casa vai servir chope Heineken e drinques preparados com cachaça e gim da marca capixaba Princesa Isabel com 50% de desconto. O GolBurger de Vitória fica no Via Cruzeiro Mall (Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto). Mais informações: @golburger.

ES Restaurant Week anuncia participantes Vem aí a 22ª edição do Espírito Santo Restaurant Week, que acontecerá entre os dias 24 de outubro e 24 de novembro, com menus promocionais de entrada, prato e sobremesa em diversos restaurantes da Grande Vitória. Dez casas, localizadas em Vitória e Vila Velha, já confirmaram presença no evento: A Oca, Argento Parrilla, Bacco, Tomatto, Nonna Barberina, Píer Aleixo, Piu Especiarias, Vilelê Gastrobar, Tetto Vitória e Tero Brasa e Vinho. Neste ano, o menu Convencional vai custar R$ 54,90 (almoço) e R$ 69,90 (jantar); o Plus sairá por R$ 68,90 (almoço) e R$ 78,90 (jantar); e o Premium R$ 89 (almoço) e R$ 109 (jantar). Mais informações: @restaurantweekbrasil.



*Valores apurados em 19/09.

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