Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Conheça a cafeteria da Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida

Café dos Reis foi inaugurado há poucos dias no santuário. Veja também: feijoada de aniversário do GolBurger e casas confirmadas no ES Restaurant Week
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 21:06

Café dos Reis, cafeteria da Igreja dos Rei Magos, em Nova Almeida, Serra
Empanadas, salgados e tortas são produzidos pelo chef serrano Bergson Rodrigues  Crédito: Dayana Souza/PMS
A história, a cultura, a religiosidade e as belezas naturais que cercam a Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, compõem o cenário do Café dos Reis, inaugurado no último dia 4 de setembro. A abertura da cafeteria em anexo ao santuário já havia sido anunciada aqui, no HZ.
Com vista panorâmica para as praias da região, o Café dos Reis tem 35 lugares, distribuídos entre uma área externa com mesas e ombrelones e um ambiente interno aconchegante, onde o cartão-postal do balneário é retratado em uma bela pintura da artista Ângela Gomes.  
Quem frequenta o local também pode visitar o museu interativo aberto este ano nas instalações da igreja, além do Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos, que relembra a trajetória dos jesuítas no monumento.
Café dos Reis, cafeteria da Igreja dos Rei Magos, em Nova Almeida, Serra
Pintura de Ângela Gomes retrata uma bela paisagem da região Crédito: Dayana Souza/PMS
O espaço é comandado pelo chef Bergson Rodrigues e sua esposa, Priscila Ursulina. Natural de Serra Sede, Bergson é o responsável pela produção das tortas - com destaque para a rústica (de bacalhau com creme de queijos ou de filé com creme de gorgonzola/R$ 40*), e das quiches, disponíveis nas versões bacon com alho-poró, caprese, cebola caramelada com gorgonzola e brie com damasco.  
Tortas doces, como a de doce de leite com coco e de leite condensado com merengue suíço, dividem a cena com a cheesecake de frutas vermelhas e o bolo de milho, ideais para acompanhar um cafezinho.
Café dos Reis, cafeteria da Igreja dos Rei Magos, em Nova Almeida, Serra
Cafeteria conta com mesas em uma ampla área externa Crédito: Dayana Souza/PMS
Os expressos e os coados da casa são preparados com grãos capixabas 100% arábica da marca Café Antônio, de Venda Nova do Imigrante.
Na ala dos salgados, fazem sucesso as empanadas ao estilo argentino, também de produção própria, com os seguintes recheios: carne moída com especiarias e uvas passas ao vinho, frango com bacon, linguiça com queijo gruyère e filé com gorgonzola (R$ 14* a unidade). 
Café dos Reis, cafeteria da Igreja dos Rei Magos, em Nova Almeida, Serra
Cheesecake de frutas vermelhas é opção para acompanhar o café Crédito: Dayana Souza/PMS
“Todos os nossos pratos são artesanais e feitos com muito carinho. Queremos oferecer uma comida afetiva que valorize a região. Em breve, teremos algumas opções de pratos à la carte, como massas e risotos", comenta Bergson. 
A cafeteria funciona de terça a domingo, das 9h30 às 17h30, em anexo à Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, Serra. Mais informações: @cafedosreis.es. 

ANIVERSÁRIO COM FEIJOADA E SAMBA

Para comemorar o aniversário de 1 ano de sua unidade em Vitória, o GolBurger & Cozinha promove neste domingo (22) a Feijoada do Gol, que começa ao meio-dia ao som de samba com o grupo Já Gamei.
O prato do dia, assinado pelo chef Victor Prazeres, é uma feijoada leve acompanhada por barriguinha suína confitada, bisteca, banana empanada, couve e laranja (R$ 130*, para duas pessoas). 
Feijoada de aniversário do GolBurger e Cozinha, em Vitória
Feijoada é assinada pelo chef Victor Prazeres Crédito: GolBurger/Divulgação
Para acompanhar, a casa vai servir chope Heineken e drinques preparados com cachaça e gim da marca capixaba Princesa Isabel com 50% de desconto. O GolBurger de Vitória fica no Via Cruzeiro Mall (Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto). Mais informações: @golburger.

ES Restaurant Week anuncia participantes

Vem aí a 22ª edição do Espírito Santo Restaurant Week, que acontecerá entre os dias 24 de outubro e 24 de novembro, com menus promocionais de entrada, prato e sobremesa em diversos restaurantes da Grande Vitória. Dez casas, localizadas em Vitória e Vila Velha, já confirmaram presença no evento: A Oca, Argento Parrilla, Bacco, Tomatto, Nonna Barberina, Píer Aleixo, Piu Especiarias, Vilelê Gastrobar, Tetto Vitória e Tero Brasa e Vinho. Neste ano, o menu Convencional vai custar R$ 54,90 (almoço) e R$ 69,90 (jantar); o Plus sairá por R$ 68,90 (almoço) e R$ 78,90 (jantar); e o Premium R$ 89 (almoço) e R$ 109 (jantar). Mais informações: @restaurantweekbrasil.  

*Valores apurados em 19/09. 

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)

Clique aqui para ver todos os conteúdos da coluna Pitadas.

Veja Também

Boteco famoso do ES e cervejaria artesanal abrem bar em parceria

Hamburgueria criada por irmãos é destaque em Jardim Camburi

Pizzaria chega ao ES com opções de fatia gigante e massa folhada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia nova almeida Pitadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados