Pizzaria chega ao ES com opções de fatia gigante e massa folhada

Pizzaria oferece diferentes formatos e mais de 20 sabores, alguns deles sazonais Crédito: Fettástica/Divulgação

Criada em João Pessoa (PB), a franquia de pizzarias delivery Fettástica escolheu Vitória para abrir sua primeira unidade fora do Nordeste. Pastas especiais inseridas entre a massa e o recheio, minipizzas folhadas e fatias gigantes estão entre os diferenciais da marca.

A Fettástica foi trazida recentemente ao Estado pelo grupo HSH, comandado pelos sócios Elio Pimentel e Flávia Lopes e do qual já faziam parte Home Sushi Home, Mangu Shoyu e Hot Chop.

No cardápio há mais de 20 tipos de cobertura, e algumas são sazonais - como calabresa com cebola e frango com bacon, disponíveis neste mês de agosto.

Cada massa é acrescida de uma pasta saborizada (gorgonzola, cebola e ervas, parmesão, mostarda ou alho), junto ao molho e aos ingredientes das coberturas. É possível pedir potinhos adicionais de pasta (dips) para mergulhar as fatias - que na opção New York medem 30 centímetros.

As pizzas podem ser pedidas com adicional de pasta Crédito: Fettástica/Divulgação

A pizzaria tem o formato dark kitchen, com funcionamento exclusivo por entregas e sem atendimento em mesa, e atende Vitória e Vila Velha (consulte bairros). A cozinha fica na Reta da Penha, próximo à subida da Terceira Ponte.

Em pedidos pelo site ou aplicativo da marca, as pizzas salgadas custam a partir de R$ 49,90 (seis fatias). O delivery também está no iFood e funciona todos os dias, das 18h às 23h.

Nossa equipe experimentou algumas pizzas da Fettástica, que têm massa fininha e muito saborosa. Destaque para a Pepperblue (com pepperoni levemente picante e pedaços de gorgonzola), para a de camarão com catupiry e parmesão curado e para a de carne de sol desfiada com requeijão e pasta de cebola e ervas. Mais informações: @fettastica.vix.

NOVO MENU EXECUTIVO EM VITÓRIA

Ari Cardoso é o novo chef do restaurante Otaciliano Degustaria e acaba de lançar novidades no cardápio. Uma delas é o almoço executivo, com sete opções de prato principal que já incluem uma entrada e uma sobremesa. Os preços variam entre R$ 49 e R$ 69.

Entre as escolhas estão o filé à parmegiana com espaguete ao molho pomodoro e fritas (R$ 59, individual) e o nhoque com ragu de cordeiro à putanesca (R$ 59). Também há receitas com frango, filé de peixe crocante e polpetone.

Executivo de parmegiana é servido com espaguete e fritas Crédito: Otaciliano/Divulgação

O executivo é servido de segunda a sexta, das 11h30 às 15h30. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @otacilianodegustaria.

Jantar com churrasco de frutos do mar O restaurante Enseada Geraldinho promove, no dia 22 de agosto (quinta-feira), a segunda edição do jantar Supremo dos Mares, com churrasco de frutos do mar, pratos, entradas e sobremesas servidos à vontade e música ao vivo. A lista de aperitivos inclui camarão grande empanado, pastéis de camarão e de siri, frigideira de siri e polvo na manteiga. Já o churrasco terá camarão grande, filé de badejo, lagosta e lula. O jantar inclui também o prato (arroz de lagosta, camarão grande e lula) e as sobremesas torta de coco e pudim. Valor por pessoa: R$ 299,90 (com 10% inclusos). Reservas: (27) 3324-6360 e 99741-5812 (mediante pagamento antecipado de R$ 90). Rua Aleixo Netto, 1603, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @restaurante_enseada_geraldinho.



OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)