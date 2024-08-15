Pizzaria chega ao ES com opções de fatia gigante e massa folhada

NOVO MENU EXECUTIVO EM VITÓRIA
Jantar com churrasco de frutos do mar
O restaurante Enseada Geraldinho promove, no dia 22 de agosto (quinta-feira), a segunda edição do jantar Supremo dos Mares, com churrasco de frutos do mar, pratos, entradas e sobremesas servidos à vontade e música ao vivo. A lista de aperitivos inclui camarão grande empanado, pastéis de camarão e de siri, frigideira de siri e polvo na manteiga. Já o churrasco terá camarão grande, filé de badejo, lagosta e lula. O jantar inclui também o prato (arroz de lagosta, camarão grande e lula) e as sobremesas torta de coco e pudim. Valor por pessoa: R$ 299,90 (com 10% inclusos).
Reservas: (27) 3324-6360 e 99741-5812 (mediante pagamento antecipado de R$ 90). Rua Aleixo Netto, 1603, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @restaurante_enseada_geraldinho.