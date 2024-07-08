Uma entrevista com a pizza Margherita III, direto de Nápoles

Margherita III - As pessoas não têm noção de como é desconfortável viajar abafada em caixas de papelão - na maior parte das vezes, de carona em uma moto apressada. Mas para honrar a tradição da nossa família, vale qualquer sacrifício, até mesmo se sujeitar a serviço de rodízio. Começamos essa história em 1889 e estamos em atividade desde que eu era muito brotinho.