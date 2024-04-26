Chef ensina 4 formas de aquecer a pizza no dia seguinte

É preciso ter cautela ao consumir a pizza no dia seguinte Crédito: VasiliyBudarin | Shutterstock

É comum que, ao encomendar ou preparar uma pizza, sobre uma boa porção para o dia seguinte. Surpreendentemente, muitas pessoas até preferem saboreá-la depois, argumentando que o sabor pode até mesmo melhorar após uma noite na geladeira. No entanto, é importante ter cautela ao consumi-la reaquecida.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o tempo máximo recomendado para armazenar pizza na geladeira sem colocar em risco a saúde é de três a quatro dias.

“A pizza é um alimento que pode abrigar bactérias rapidamente se não for armazenada adequadamente. Após três dias na geladeira, a chance de proliferação de microrganismos patogênicos aumenta significativamente, o que pode levar a problemas de saúde, como intoxicação alimentar”, alerta o chef Henrique Campos, do Figurate Italian Food, de Curitiba (PR).

ARMAZENANDO A PIZZA CORRETAMENTE

Henrique Campos explica que a maneira como a pizza é armazenada desempenha um papel importante na sua durabilidade. “Embalá-la hermeticamente em recipientes próprios para alimentos ou em sacos plásticos apropriados pode ajudar a prolongar sua vida útil”, afirma.

Para não colocar a saúde em risco, o cuidado com a temperatura de armazenamento torna-se essencial. “Além disso, é importante garantir que a geladeira esteja ajustada para uma temperatura entre 0°C e 4°C, pois temperaturas mais altas podem acelerar a deterioração dos alimentos”, ressalta o chef.

É possível requentar a pizza e manter o seu sabor Crédito: Ari N | Shutterstock

AQUECENDO A PIZZA NO DIA SEGUINTE

A seguir, Henrique Campos ensina quatro formas de aquecer a pizza no dia seguinte de maneira que mantenha a crocância da massa e o sabor dos ingredientes. Confira!