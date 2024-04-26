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Chef ensina 4 formas de aquecer a pizza no dia seguinte

Henrique Campos explica até quando é possível consumi-la com segurança e como armazená-la corretamente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 14:57

Imagem Edicase Brasil
É preciso ter cautela ao consumir a pizza no dia seguinte Crédito: VasiliyBudarin | Shutterstock
É comum que, ao encomendar ou preparar uma pizza, sobre uma boa porção para o dia seguinte. Surpreendentemente, muitas pessoas até preferem saboreá-la depois, argumentando que o sabor pode até mesmo melhorar após uma noite na geladeira. No entanto, é importante ter cautela ao consumi-la reaquecida.
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o tempo máximo recomendado para armazenar pizza na geladeira sem colocar em risco a saúde é de três a quatro dias. 
“A pizza é um alimento que pode abrigar bactérias rapidamente se não for armazenada adequadamente. Após três dias na geladeira, a chance de proliferação de microrganismos patogênicos aumenta significativamente, o que pode levar a problemas de saúde, como intoxicação alimentar”, alerta o chef Henrique Campos, do Figurate Italian Food, de Curitiba (PR).

ARMAZENANDO A PIZZA CORRETAMENTE

Henrique Campos explica que a maneira como a pizza é armazenada desempenha um papel importante na sua durabilidade. “Embalá-la hermeticamente em recipientes próprios para alimentos ou em sacos plásticos apropriados pode ajudar a prolongar sua vida útil”, afirma.
Para não colocar a saúde em risco, o cuidado com a temperatura de armazenamento torna-se essencial. “Além disso, é importante garantir que a geladeira esteja ajustada para uma temperatura entre 0°C e 4°C, pois temperaturas mais altas podem acelerar a deterioração dos alimentos”, ressalta o chef.
Imagem Edicase Brasil
É possível requentar a pizza e manter o seu sabor  Crédito: Ari N | Shutterstock

AQUECENDO A PIZZA NO DIA SEGUINTE

A seguir, Henrique Campos ensina quatro formas de aquecer a pizza no dia seguinte de maneira que mantenha a crocância da massa e o sabor dos ingredientes. Confira!

1

FORNO

Preaqueça seu forno a 180°C e coloque a pizza diretamente na grade ou em uma assadeira. O aquecimento lento ajuda a manter a crocância da massa. Deixe-a no forno por cerca de 10 minutos ou até que o queijo esteja derretido e as bordas estejam crocantes.

2

FRIGIDEIRA ANTIADERENTE

Coloque a fatia de pizza na frigideira, cubra-a com uma tampa, ajuste o fogo para médio-baixo e deixe por cerca de 2 minutos. Depois, abra a frigideira, adicione uma pedra de gelo e tampe rapidamente. Assim que o gelo derreter e a frigideira estiver sem água, desligue o fogo, abra e transfira a pizza para um prato.

3

MICRO-ONDAS

Se estiver com pressa, o micro-ondas pode ser uma opção rápida. Coloque a fatia de pizza em um prato e adicione um copo de água ao lado. A umidade da água ajuda a manter a pizza macia enquanto é aquecida. Aqueça por cerca de 30 segundos a 1 minuto, dependendo da potência do seu micro-ondas.

4

AIRFRYER

Se você possui uma airfryer, experimente usar este método. Preaqueça a 180°C e coloque a pizza na cesta. Aqueça por cerca de 5 a 7 minutos.

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