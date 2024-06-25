Igreja dos Reis Magos, na Serra, é restaurada e terá cafeteria e galeria de arte

Restauro da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, Serra Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

A Igreja dos Reis Magos e a antiga residência dos Jesuítas, que juntos formam o complexo da fé, localizadas em Nova Almeida, Serra, passaram por um significativo projeto de restauração e readequação. Este é um dos raros monumentos capixabas do século XVII que ainda desempenham funções culturais, turísticas e devocionais. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o complexo é um dos principais símbolos da presença jesuíta no Brasil.

A restauração, que demandou um investimento de R$10 milhões e levou dois anos para ser concluída, foi baseada em rigorosos estudos históricos, arquitetônicos e arqueológicos. O antigo complexo jesuítico foi revitalizado com a implantação de um museu interpretativo e a restauração de imagens, paredes, quadros, esquadrias, pisos e estrutura do telhado.

Complexo Jesuítico de Reis Magos é totalmente restaurado na Serra Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi e responsável pela restauração, ressaltou que o Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos promete encantar e surpreender os visitantes com sua riqueza arquitetônica e conteúdo histórico.

"Este investimento trará resultados muito positivos para o município da Serra e para o Espírito Santo, atraindo um número ainda maior de fiéis e turistas interessados na historiografia da localidade," afirmou Erika. Ela destacou que o projeto transformará a história da região, aumentando exponencialmente a visitação e promovendo o desenvolvimento local ao valorizar a identidade cultural, a fé e as memórias de São José de Anchieta.

O projeto também incluiu a criação de um café, uma loja, um acervo de artistas capixabas, uma galeria para exposições temporárias, além de ações educativas e a capacitação de artesãos para a produção de itens para a loja. O complexo agora conta com acessibilidade, placas de sinalização e conteúdos traduzidos para inglês e espanhol, transformando-se em um espaço interpretativo com fins educativos e de entretenimento.

Obra da Igreja dos Reis Magos custou R$ 10 milhões Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Leandro Grass, presidente do Iphan, explicou que a Igreja e a Residência dos Reis Magos, tombadas pelo Iphan em 1943, são patrimônios da União e estão entre os bens culturais mais importantes do Espírito Santo. "Com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, o restauro e a implantação do Centro de Interpretação da Aldeia de Reis Magos foram acompanhados pelo Iphan, que hoje celebra esta entrega tão importante para a preservação da nossa cultura" reforçou Grass.

O Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos foi projetado para oferecer uma linguagem nova e mais comunicativa ao monumento, permitindo ao público um melhor entendimento sobre a história dos jesuítas no Espírito Santo e suas missões no Brasil. A igreja agora oferece uma verdadeira imersão histórica e de fé, com descobertas artísticas da época da missão e um novo mobiliário litúrgico.