Fogueira gigante bate recorde e chega a 26 metros em Rio Novo do Sul

A fogueira deste ano começou a ser construída há cerca de um mês, mas há 10 anos é uma tradição da festa de São João Batista, padroeiro do município. O idealizador é o morador José Carlos Fachim, de 75 anos, que constrói o monumento com a ajuda de voluntários da comunidade. “Conseguimos chegar ao fim depois de muito trabalho”, comemora José Carlos Fachim, que finalizou a construção na última segunda-feira (17).

De acordo com os organizadores, foram usadas aproximadamente 18 toneladas de madeira, que é reaproveitada de árvores caídas ou trazidas em enchentes. Para a construção, que conta com a ajuda de um guincho, as madeiras de sustentação da fogueira são fixadas a um pouco mais de um metro abaixo do solo. No dia da festa, a fogueira é acesa de cima para baixo.

Fotos da festa do ano passado, quando a fogueira atingiu 23 metros Crédito: Divulgação

“É maravilhoso! Ele teve uma ideia do nada em um ano e a cada edição foi aprimorando. Ele fica muito feliz de proporcionar isso pra comunidade”, conta a filha do José Carlos, Clarice Fachim.

A primeira versão da fogueira tinha sete metros de altura. No decorrer dos anos, o tamanho foi aumentando gradativamente, com registros de fogueiras com 12, 14, 16, 18, 21 e 23 metros. Ao ser perguntado sobre a origem da ideia de fazer uma fogueira gigante, José Carlos Fachim é conciso e certeiro: “Foi da minha cabeça mesmo”, brinca o morador, que está em Cachoeirinha desde que nasceu.

Fogueira deste ano chegou a 26 metros Crédito: Divulgação

Além da fogueira, que atrai centenas de pessoas de dentro e fora da cidade, a festa na comunidade contará com celebrações religiosas, quadrilha e comidas típicas.

SEGURANÇA

Questionada sobre medidas de segurança, a Prefeitura de Rio Novo do Sul informou que o evento é totalmente realizado pela comunidade, mas o município vai fornecer dois caminhões-pipa durante a festa, atendendo uma solicitação da organização.

José Carlos Fachim, de 75 anos, é quem constrói a fogueira na comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação

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