Espírito Santo ganha primeiro distrito turístico em Venda Nova do Imigrante

Mais um momento histórico para o turismo do Espírito Santo. Foi oficializada na última terça-feira (28) a criação do primeiro distrito turístico do Estado, em Pindobas, que fica localizado estrategicamente na Rodovia Pedro Cola, em Venda Nova do Imigrante. O local contará com galpão para empreendimentos criativos, área de eventos e espaço gastronômico.



O anúncio foi feito durante evento que discutiu o “Turismo como Alavanca da Transformação Territorial”, uma iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES), com apoio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-ES (CET-ES), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ES) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/ES).