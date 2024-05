Vídeo: veja como é o novo voo de balão em Pedra Azul

Que Pedra Azul é um lugar incrível todo mundo já sabe. Mas a novidade é que agora o destino, na Região Serrana do Espírito Santo, conta com voos de balão para quem quiser apreciar a vista de um novo ângulo - e uma pitada de aventura. E, claro, a repórter Elis Carvalho, do Em Movimento, acordou bem cedinho para fazer o passeio em primeira mão. Veja no vídeo acima.



A partir deste sábado (25), os voos estão disponíveis para o público em três modalidades: voo cativo, quando o balão sobe, porém fica preso por cordas; voo livre, com duração de três horas; e voos fechados para empresas. Os valores são a partir de R$ 140.

Voo de balão em Pedra Azul





A repórter Elis Carvalho no voo de balão em Pedra Azul . Acervo pessoal





Voo de balão em Pedra Azul . Instagram/@voe.pedraazul





Voo de balão em Pedra Azul . Instagram/@voe.pedraazul

Vale lembrar um ponto de alerta: a previsão do tempo deve ser sempre consultada com a empresa antes do passeio.

A reportagem completa com o voo de balão em Pedra Azul você confere no Em Movimento do dia 1º de junho, na TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais