Vila Velha em festa: confira imagens aéreas da cidade mais antiga do ES

Será que é verdade que Vila Velha já foi a capital do Espírito Santo? Por que os vilavelhenses são conhecidos como “canela-verde”? Por que o Convento da Penha foi construído?



Para comemorar o aniversário de 489 anos da cidade mais antiga do Espírito Santo, HZ preparou um vídeo recheado de curiosidades que respondem essas dúvidas e muito mais! Tudo isso de um ângulo especial que a gente só consegue de cima do Convento: é o nosso ES do Alto. Vem admirar essa cidade linda de cima!