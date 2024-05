Vila Velha anuncia reforma de Teatro Municipal Élio Vianna após 5 anos fechado

O Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, localizado na Praça Duque de Caxias , em Vila Velha, vai, finalmente, passar pela tão aguardada reforma. Fechado desde 2019 , o início das obras está previsto para junho, com um investimento de R$ 3.167.735,18, conforme anunciado pelo prefeito Arnaldinho Borgo. O anúncio oficial será feito durante as comemorações de 489 anos de Vila Velha, nesta semana.

Em 2019, o teatro foi fechado devido a infiltrações, vazamentos e risco de queda do teto, situação que se agravou durante uma tentativa de reforma entre outubro de 2021 e junho de 2022. Naquela ocasião, as obras foram interrompidas após o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) identificar danos não previstos no contrato. Agora, a prefeitura de Vila Velha está determinada a garantir que a reforma não enfrente os mesmos problemas do passado.