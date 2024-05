​Festival Delírio Tropical em Vila Velha terá Timbalada, Macucos e Alemão do Forró

Alemão do Forró e Timbalada são atrações confirmadas no Festival Delírio Tropical. Crédito: Reprodução/Fernando Madeira

Grandes nomes da música local e nacional, como Timbalada e Alemão do Forró, estarão reunidos na 2º edição do Festival Delírio Tropical, com entrada gratuita. O evento, que ocupará o Parque da Prainha, em Vila Velha, retorna para celebrar os 489 anos do município canela-verde entre a próxima quinta-feira (23) e domingo (26).



Com programação para toda a família, incluindo apresentações musicais, vila gastronômica e atividades infantis, o festival se destaca pelo line-up eclético e animado. Já confirmaram presença no Delírio Tropical as bandas Monobloco, Regional da Nair, Macucos, MUG, Amaro Lima, Casaca, Rastaclone, Xá da Índia, Sambasoul, SambADM, entre outros.

Segundo Vincenzo Guizzardi, diretor artístico do festival, será um momento de celebrar os vários estilos da nossa música capixaba e suas influências. “Prezamos por uma programação rica e diversa, entregando do hardcore ao axé, celebrando nossa pluralidade musical, e a identidade cultural canela verde”.

Macucos vai tocar na quinta-feira (23) em Vila Velha. Crédito: Arcevo/ Rodrigo Pysi

E concluiu: "Trouxemos de volta a programação dividida por estilos, um para cada dia: na quinta, vamos celebrar o rock capixaba; a sexta-feira será dedicada ao forró e ao sertanejo; já no sábado, teremos nomes voltados para brasilidade. O domingo será o dia de axé e samba. Vai ser a combinação certeira de estilos musicais, um reflexo importante do público diverso em Vila Velha".

PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADULTOS

Durante os quatro dias de evento na Prainha, a música irá tomar conta do palco principal, nomeado de Palco Vila Velha, com muita cultura capixaba, brasilidades, rock, forró, axé e samba. Além do palco principal, a Tenda Delírio será montada para receber festas que movimentam a cidade em paralelo aos shows.

Ainda haverá um espaço para crianças, com atividades e muita diversão. A Vila Gastronômica estará recheada de opções para agradar toda a família. Serão ao todo 18 expositores, sendo 13 de alimentação e cinco cervejarias.

Além do festival, acontecerão os eventos tradicionais que marcam a festa da cidade, a exemplo da Transposição do Fogo Simbólico, no dia 22, do Desfile Cívico-Militar, no dia 23, data do aniversário da cidade e do Espírito Santo, entre outras atividades.

Confira abaixo a programação completa:

Quinta-feira (23) - Rock Capixaba - 16 às 0h

Casaca

Macucos convida PTK

Rastaclone

Os Pedrero

Lordose pra Leão

DJ Bombril (Residente)

Discotopia (Tenda Delírio)





Sexta-feira (24) - Forró e Sertanejo - 16 às 0h

Alemão do Forró

Taianna

Comichão

Evandro & Raniery

Beijo com Mel

Rômulo Arantes

DJ Zappie (Residente)

Baile do Jambu (Tenda Delírio)





Sábado (25) - Brasilidades - 14 às 0h

Monobloco

MUG

Clube do Samba

SambADM convida Frazzão

Sambasoul

DJ Maholic (Residente)

PIKE V.V (Tenda Delírio)





Domingo (26) - Axé e Samba - 11 às 21h30

Timbalada

Regional da Nair

Glaucco convida Flavinha Mendonça

Xá da Índia convida Ju Zanchetta

Bloco Balança Penha

DJ Jader Mansano (Residente)

Show da Luna (Infantil)

Forrózin (Tenda Delírio)



SERVIÇO

Festival Delírio Tropical – 2ª edição

Data: 23, 24, 25 e 26 de maio

23, 24, 25 e 26 de maio Local: Parque da Prainha, Vila Velha

Parque da Prainha, Vila Velha Entrada gratuita

Classificação livre

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais