Conheça as finalistas do Miss Universo Espírito Santo 2024

Candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2024. Crédito: Divulgação

Muito glamour, luxo e belezas capixabas! O Miss Universo Espírito Santo já tem suas 24 candidatas ao título. A grande final está marcada para o dia 20 de julho, a partir das 19h, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.



O Miss Espírito Santo acontece anualmente e tem a missão de escolher a mulher que irá representar o estado no Miss Brasil, onde a vencedora vai direto para o palco internacional do Miss Universe. O concurso é aberto para mulheres maiores de 18 anos e os critérios de avaliação são: comunicação, beleza, desenvoltura, simpatia e comportamento.

Para que o corpo de jurados tenha todas as ferramentas para escolher a representante capixaba, as finalistas participarão de atividades oficiais de fevereiro a julho, como treinamentos de passarela, oratória, postura, propósito e estudam bastante sobre a história, cultura e beleza do Espirito Santo.

"Queremos proporcionar um grande espetáculo neste ano" Charles Souza, diretor do Miss ES

Neste ano as cidades finalistas que vão concorrer o título de Miss Espírito Santo 2024 são: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Marataízes, Guarapari, Iúna, Ibatiba, Afonso Cláudio, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante, Laranja da Terra, Rio Bananal, Jaguaré, Linhares, Serra, Anchieta, Vila Velha, Cariacica, Ibitirama, Mimoso do Sul, Alegre, Colatina e Sooretama.

A grande noite de gala é composta por desfile de biquíni, casual, gala e prova de oratória, além de apresentações artísticas e culturais que valorizam as cidades das finalistas. Conheça as participantes deste ano:

E não para por aí! As inscrições para o Miss Espírito Santo 2025 já estão abertas! As interessadas deverão procurar as coordenações municipais para participar dos concursos ou seletivas de suas cidades. Os contatos das coordenações municipais estão disponíveis no site oficial do Miss Espírito Santo.

