Leonardo e Pabllo Vittar têm cachês de até R$ 550 mil na Virada Cultural

A Virada Cultural deste ano custará quase R$ 60 milhões aos cofres públicos, sendo que R$ 33,4 milhões foram gastos na infraestrutura e R$ 26,4 milhões em contratações artísticas.
O festival acontecerá no sábado (18) e no domingo (19), com apresentações de artistas como Pabllo Vittar, Kevin O Chris, Léo Santana, Joelma, Xamã, Raça Negra e Psirico.
O cachê mais alto é o do cantor sertanejo Leonardo, que receberá R$ 550 mil. Em seguida, vem Léo Santana, com R$ 500 mil e, depois, a cantora Gloria Groove, com R$ 400 mil.
Pabllo Vittar, artista que se apresentou no show da cantora Madonna, na praia de Copacabana, receberá R$ 357 mil para participar do evento. Já Joelma, dona do hit "Voando pro Pará", ganhará R$ 300 mil. Os valores foram publicados no Diário Oficial da cidade.
Um dos motes desta Virada é a descentralização, processo que já vinha acontecendo desde 2022 e que foi ampliado no ano passado. Na edição deste ano, serão 22 palcos espalhados pela capital paulista, do centro a Parelheiros, passando por Heliópolis e Itaquera. Veja abaixo o cachê dos artistas.
VEJA OS MAIORES CACHÊS DA VIRADA CULTURAL
- Leonardo: R$ 550 mil
- Léo Santana: R$ 500 mil
- Gloria Groove: R$ 400 mil
- Raça Negra: R$ 390 mil
- Pabllo Vittar: R$ 357 mil
- Israel e Rodolffo: R$ 350 mil
- Michel Teló: R$ 300 mil
- Joelma: R$ 300 mil
- L7NNON: R$ 285 mil
- Xanddy Harmonia: R$ 280 mil