  • Leonardo e Pabllo Vittar têm cachês de até R$ 550 mil na Virada Cultural
Leonardo e Pabllo Vittar têm cachês de até R$ 550 mil na Virada Cultural

Tabela inclui ainda valor pago pela Prefeitura de São Paulo para Kevin O Chris, Léo Santana, Joelma e Glória Groove
Publicado em 16 de Maio de 2024 às 14:49

A drag queen cantora Pabllo Vittar  Crédito: Gabriel Renné/Divulgação
A Virada Cultural deste ano custará quase R$ 60 milhões aos cofres públicos, sendo que R$ 33,4 milhões foram gastos na infraestrutura e R$ 26,4 milhões em contratações artísticas.
O festival acontecerá no sábado (18) e no domingo (19), com apresentações de artistas como Pabllo Vittar, Kevin O Chris, Léo Santana, Joelma, Xamã, Raça Negra e Psirico.
O cachê mais alto é o do cantor sertanejo Leonardo, que receberá R$ 550 mil. Em seguida, vem Léo Santana, com R$ 500 mil e, depois, a cantora Gloria Groove, com R$ 400 mil.
Pabllo Vittar, artista que se apresentou no show da cantora Madonna, na praia de Copacabana, receberá R$ 357 mil para participar do evento. Já Joelma, dona do hit "Voando pro Pará", ganhará R$ 300 mil. Os valores foram publicados no Diário Oficial da cidade.
Um dos motes desta Virada é a descentralização, processo que já vinha acontecendo desde 2022 e que foi ampliado no ano passado. Na edição deste ano, serão 22 palcos espalhados pela capital paulista, do centro a Parelheiros, passando por Heliópolis e Itaquera. Veja abaixo o cachê dos artistas.

VEJA OS MAIORES CACHÊS DA VIRADA CULTURAL

  1. Leonardo: R$ 550 mil
  2. Léo Santana: R$ 500 mil
  3. Gloria Groove: R$ 400 mil
  4. Raça Negra: R$ 390 mil
  5. Pabllo Vittar: R$ 357 mil
  6. Israel e Rodolffo: R$ 350 mil
  7. Michel Teló: R$ 300 mil
  8. Joelma: R$ 300 mil
  9. L7NNON: R$ 285 mil
  10. Xanddy Harmonia: R$ 280 mil

Veja Também

Viana: festa gratuita terá Gustavo Mioto e Barões da Pisadinha

Mumuzinho vai levar samba e pagode para as areias da Praia de Camburi

Vitória recebe a turnê 'AmarElo - a Gira Final' de Emicida em julho

Recomendado para você

Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor

