Viana: festa gratuita terá Gustavo Mioto e Barões da Pisadinha

Símbolo de fé e cultura, a Festa do Divino Espírito Santo do Brasil começa nesta quinta-feira (16) e segue até domingo (19), em Viana. Com entrada gratuita, a programação do festival contará com Gustavo Mioto, Barões da Pisadinha, Pele Morena, Glauco, João Filipe e Rafael, Richard Viana e outros artistas locais. Os shows acontecem no Parque de Exposições, em Viana Sede.



O evento, que é o mais tradicional do município, chega a 207ª edição com muitas novidades e atrações que celebram a religiosidade e história, e marcam a identidade vianense. Os vianenses poderão curtir ao som de vários estilos musicais, como sertanejo, piseiro e pagode. Confira abaixo a programação completa: