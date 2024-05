Festival infantil no ES terá bolhas de sabão gigantes, concurso de fantasia e música

Dupla Tiquequê estará no Festival Musin 2024. Crédito: Divulgação

Prepara a criançada que tem Festival de Música Infantil vindo por aí! O Musin, que desde 2022 encanta os pequenos e famílias capixabas, está de volta com programação recheada para a edição de 2024. O evento acontecerá no Parque Pedra da Cebola, em Vitória, nos dias 17 e 18 de maio, a partir das 14 horas.



Neste ano, as crianças terão durante o festival, uma programação repleta de atividades como contação de histórias, trupe circense, experimentação de instrumentos, bolhas de sabão gigantes, concurso de fantasia, recreação e muita música. Dentre as atrações musicais, o primeiro dia abre com a apresentação de Amaro Freitas, e fecha a programação com a desejada dupla Tiquequê.

No sábado teremos o hit maker infantil de todas as idades Hélio Ziskind, a cantora mirim Maricotta, de Minas Gerais, a banda capixaba Rock de Brinquedo, e a Malê Kids, banda criada exclusivamente para o festival, que volta para encantar os pequenos durante a programação. Teremos ainda contação de história com a escritora Lilian Menenguci e a dupla Pés na Lua.

Amaro Freitas e Hélio Ziskind são atrações na edição do Festival Musin 2024. Crédito: Divulgação

O festival desempenha um papel no desenvolvimento das crianças, com um espaço de exploração e possibilidade de enriquecimento do repertório musical dos pequenos. Isso não só amplia seus horizontes culturais, mas também ajuda no desenvolvimento de habilidades como memória e concentração. Além disso, a música afeta positivamente o bem-estar emocional da criança, permitindo a expressão de sentimentos e emoções.

Ainda, o espaço terá um local para doações de ração para gatos e cachorros. A cada 3 quilos doados o participante receberá um brinde exclusivo e limitado do festival. As doações serão entregues para a Secretaria de Meio Ambiente que irá distribuir para as ONGs cuidadoras de animais domésticos abandonados. O evento é totalmente gratuito e o parque estará aberto a todos, a partir das 14 horas. Não haverá distribuição de ingressos.

O Festival Musin vai acontecer na Pedra da Cebola, em Vitória. Crédito: Divulgação

SERVIÇO

3º. Musin – Festival Música na Infância

Data: Sábado (17) e domingo (18)

Sábado (17) e domingo (18) Horário: a partir das 14h

a partir das 14h Local: Parque Pedra da Cebola – Vitória

Parque Pedra da Cebola – Vitória Entrada gratuita

Programação: Sexta (17) 14h00 – Abertura 15h00 – Amaro Freitas para crianças 16h30 – Pés na Lua 18h30 – Tiquequê Nos intervalos: Espaço Museu Vale, Recreação, Trupe Circense, Fantástico Mundo das Bolhas de Sabão, Área de Experimentação Musical e O Palhaço Excêntrico Musical

Sábado (18) 14h00 – Abertura dos portões 15h00 – Rock de Brinquedo 16h - Lillian Menenguci – contação de histórias 16h30 – Maricotta 17h30 - Concurso de Fantasia 18h30 – Hélio Ziskind Nos intervalos: Espaço Museu Vale, Recreação, Malê Kids, Trupe Circense, Fantástico Mundo das Bolhas de Sabão, Área de Experimentação Musical e O Palhaço Excêntrico Musical

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais