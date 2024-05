Em Movimento celebra 23 anos no ar com show exclusivo da Banda Casaca

O programa mais capixaba do mundo vai completar 23 anos no ar na TV Gazeta! E para celebrar esse aniversário, o Em Movimento do próximo sábado (18) contará com um show exclusivo da Banda Casaca, com a formação original.



Gravado no Brizz, em Vitória, o programa especial terá a presença de uma plateia de aproximadamente 35 pessoas, composta por telespectadores assíduos do semanal, personagens que já foram entrevistados nesses 23 anos de história e fãs apaixonados da banda capixaba.