Após pedido de fã, Casaca reúne formação original e vai fazer show em Vitória

Casaca vai fazer show em Vitória em junho Crédito: Divulgação

Um momento histórico para a música capixaba. Após o pedido de uma fã, Anastácia Nascimento, a banda Casaca vai reunir sua formação histórica, a primeira, e tocar na despedida do Ilha Shows, em Vitória, no dia 15 de junho.

Fazem parte da apresentação e do grupo daquele momento Renato Casanova (voz), Flavinho (tambor de repique), Jura Fernandes (guitarra), Márcio Xavier (baixo e voz), Piriquito (caixa e casaca), Vinícius Gáudio (tambor de repique e casaca), Jean (tambor de condução), Thiago Grilo (caixa e tambor de repique) e Augusto Galvêas (teclado).

Esse grande reencontro sobe ao palco com o show intitulado “No Tambor, Na Casaca e Na Guitarra – Casaca 25 anos”. Se trata de uma referência ao nome do primeiro álbum da banda, que a apresentou a todo Brasil e vendeu mais de 55 mil cópias. Hoje o Casaca continua sua trajetória e com rostos diferentes na banda – dos músicos mais antigos, apenas Renato Casanova e Flavinho continuam.

Havia uma única forma de reunir todos esses integrantes novamente, após muito sucesso e também desencontros: um pedido especial e emocionado. Foi o que fez Anastácia. Ela ligou individualmente para cada integrante e contou a ideia que teve em um sonho.

“Lá pelo dia 20 de março, eu sonhei com a ideia de poder reencontrar meus grandes amigos, que fizeram parte, com a música, da minha infância e da minha juventude”, inicia emocionada Anastácia, que desde criança saía de Coqueiral de Aracruz com a mãe para assistir aos shows do Casaca onde quer que fosse.

Ela continua: “Eu tinha de fazer essa proposta aos meninos, ainda mais depois das mortes do Farinha (Fernando Valadares, ex-Manimal) e do Alexandre (Lima, que fez história no Manimal e tocou por um ano no Casaca). Liguei para todos eles, um por um, no meio da noite, e fiz a proposta de, apenas por uma única vez, eles toparem esse reencontro e tocarem na despedida do Ilha. Eles toparam! Será um momento desafiador, emocionante e que vai brilhar os olhos e os sonhos de muitas pessoas”, comemora Anastácia.

A formação original da banda Casaca Crédito: Divulgação

A história do Casaca

O Casaca surgiu em 1999, com a ideia, do artista plástico Cleber Galvêas, de mesclar a música pop e o congo, ritmo tradicional do Espírito Santo. O primeiro disco veio em 2000 (“No Tambor, na Casaca e na Guitarra”) e foi arrasador, com hits como Anjo Samile, Da Da Da, Sereia e Ondas do Barrão.

Sereia, para se ter ideia, chegou a ser a mais tocada da Litoral, à frente de uma canção de Ivete Sangalo. Os números oficiais do álbum “No Tambor, na Casaca e Na Guitarra” apontam a venda de 55 mil cópias, mas estima-se que foram mais de 100 mil na soma com a pirataria.

Com a repercussão, a banda assinou com uma das maiores gravadoras do mundo, a Sony Music, e rodou o Brasil fazendo shows. Em 10 de janeiro de 2004, história famosa em terras capixabas, o Casaca tocou em Marte. A sonda Spirit aterrissou no planeta para uma missão espacial e, após o primeiro dia no nosso vizinho, o robô foi acordado pela canção Da Da Da, de Renato Casanova.

No mesmo ano, o Casaca lançou seu terceiro disco, “Na Estrada”, última parceria de estúdio da histórica formação que se apresenta 20 anos depois no Ilha Shows.