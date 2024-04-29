Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Evento de rock terá Os Paralamas do Sucesso em beach club de Vitória
Programação

Evento de rock terá Os Paralamas do Sucesso em beach club de Vitória

Com mais de 40 anos de estrada e dezenas de sucessos, grupo se apresenta no dia 1° de junho. Ingressos custam entre R$ 90 e R$ 7 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 14:27

Os Paralamas do Sucesso
Os Paralamas do Sucesso estarão em Vitória em junho Crédito: Maurício Valladares
Com seus sucessos atemporais, o grupo Os Paralamas do Sucesso promete agitar a capital do ES no dia 1º de junho. A banda integra a programação do evento DuRock, no Beach Club Oásis, localizado na Praia de Camburi. Em sua primeira edição, o festival chega à cena capixaba com a proposta de levar o melhor do rock nacional.
O line-up ainda vai contar com uma seleção de bandas e artistas que representam o melhor do rock capixaba: Macucos, Trilha, Cadu Caruzo e DJ Bombril nos intervalos. Os ingressos custam entre R$ 90 (área vip, meia entrada/solidária, 2º Lote) a R$ 7 mil (lounge, VIP, único, 1° lote).
Com mais de 40 anos de estrada, Os Paralamas do Sucesso tem sua formação composta por Herbert Vianna (guitarrista e vocalista), Bi Ribeiro (baixista) e João Barone (baterista). Entre os principais sucessos, estão “Lanterna Dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá” e “Una Brasilera (Uma Brasileira)”.

SERVIÇO

  • DuRock
  • Local: Beach Club Oásis, localizado na Praia de Camburi
  • Data: 1º de junho (sábado)
  • Atrações: Os Paralamas do Sucesso, Macucos, Trilha, Cadu Caruzo e Dj Bombril 
  • Ingressos: de R$ 90 (área vip, meia entrada/solidária, 2º Lote) a R$ 7 mil (lounge, VIP, único, 1° lote), disponíveis no site vendas Zig Tickets

Veja Também

"É sempre muito legal cantar para o público capixaba", diz Salgadinho sobre show no ES

Rock in Rio terá pela 1ª vez dia sertanejo com Luan e Chitãozinho e Xororó

Molejo anuncia novo trabalho durante velório do cantor Anderson Leonardo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Vitória Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados