Evento de rock terá Os Paralamas do Sucesso em beach club de Vitória

Os Paralamas do Sucesso estarão em Vitória em junho Crédito: Maurício Valladares

Com seus sucessos atemporais, o grupo Os Paralamas do Sucesso promete agitar a capital do ES no dia 1º de junho. A banda integra a programação do evento DuRock, no Beach Club Oásis, localizado na Praia de Camburi. Em sua primeira edição, o festival chega à cena capixaba com a proposta de levar o melhor do rock nacional.

O line-up ainda vai contar com uma seleção de bandas e artistas que representam o melhor do rock capixaba: Macucos, Trilha, Cadu Caruzo e DJ Bombril nos intervalos. Os ingressos custam entre R$ 90 (área vip, meia entrada/solidária, 2º Lote) a R$ 7 mil (lounge, VIP, único, 1° lote).

Com mais de 40 anos de estrada, Os Paralamas do Sucesso tem sua formação composta por Herbert Vianna (guitarrista e vocalista), Bi Ribeiro (baixista) e João Barone (baterista). Entre os principais sucessos, estão “Lanterna Dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá” e “Una Brasilera (Uma Brasileira)”.

SERVIÇO