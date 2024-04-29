Rock in Rio terá pela 1ª vez dia sertanejo com Luan e Chitãozinho e Xororó

O Rock in Rio terá pela primeira vez um dia dedicado ao sertanejo. Splash apurou que Luan Santana, Chitãozinho e Xororó e Ana Castela se apresentam no dia 21 de setembro no festival.
Essa é a primeira vez que o gênero sertanejo, um dos mais ouvidos no Brasil, ganhará os palcos do Rock in Rio, criado em 1985 e que teve Queen e Iron Maiden como algumas das atrações principais.
Essa mistura de estilos musicais, que já virou uma das marcas do evento, garantiu um dos momentos mais marcantes: em 2001, Carlinhos Brown recebeu uma "chuva" de garrafas atiradas pelo público ao se apresentar no dia do metal.
Atrações confirmadas no Rock in Rio 2024
- 13 DE SETEMBRO
- Palco Mundo
- Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla e Matuê (com participação de TETO e WIU)
- Palco Sunset
MC Cabelinho e Coral das Favelas, Orochi com Chefin e convidado, Veigh e Kayblack, Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia
- New Dance Order
Deamau5
- 14 DE SETEMBRO
- Palco Mundo
Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos
- Palco Sunset
NXZero, Banda James, Kingfish e Penélope com Pato Fu
- Espaço Favela
Dennis DJ
- New Dance Order
DJ Snake
- 15 DE SETEMBRO
- Palco Mundo
Evanescence, Journey, Os Paralamas do Sucesso e Avenged Sevenfold
- Palco Sunset
- Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty, Barão Vermelho
- 19 DE SETEMBRO
- Palco Mundo
Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão
- Palco Sunset
Gloria Groove
- Espaço Favela
- Xande de Pilares
- 20 DE SETEMBRO
- Palco Mundo
Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry e Ivete Sangalo
- Palco Sunset
Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis, IZA, Tyla e Gloria Gaynor
- Espaço Favela
Pocah
- New Dance Order
Alison Wonderland
- Global Village
- Angélique Kidjo
- 21 DE SETEMBRO
- Palco Mundo
Chitãozinho e Xororó
Luan Santana
Ana Castela
- 22 DE SETEMBRO
- Palco Mundo
Shawn Mendes, Akon e Ne-Yo
- Palco Sunset
Mariah Carey
- Espaço Favela
Belo