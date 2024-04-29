Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Rock in Rio terá pela 1ª vez dia sertanejo com Luan e Chitãozinho e Xororó
Rock in Rio terá pela 1ª vez dia sertanejo com Luan e Chitãozinho e Xororó

Essa é a primeira vez que o gênero sertanejo, um dos mais ouvidos no Brasil, ganhará os palcos do Rock in Rio, criado em 1985
Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 12:50

Luan Santana e Chitãozinho e Xororó estarão no Rock in Rio Crédito: Folhapress
O Rock in Rio terá pela primeira vez um dia dedicado ao sertanejo. Splash apurou que Luan Santana, Chitãozinho e Xororó e Ana Castela se apresentam no dia 21 de setembro no festival.
Essa é a primeira vez que o gênero sertanejo, um dos mais ouvidos no Brasil, ganhará os palcos do Rock in Rio, criado em 1985 e que teve Queen e Iron Maiden como algumas das atrações principais.
Essa mistura de estilos musicais, que já virou uma das marcas do evento, garantiu um dos momentos mais marcantes: em 2001, Carlinhos Brown recebeu uma "chuva" de garrafas atiradas pelo público ao se apresentar no dia do metal.

Atrações confirmadas no Rock in Rio 2024

  • 13 DE SETEMBRO
  • Palco Mundo
  • Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla e Matuê (com participação de TETO e WIU)
  • Palco Sunset
    MC Cabelinho e Coral das Favelas, Orochi com Chefin e convidado, Veigh e Kayblack, Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia
  • New Dance Order
    Deamau5

  • 14 DE SETEMBRO
  • Palco Mundo
    Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos
  • Palco Sunset
    NXZero, Banda James, Kingfish e Penélope com Pato Fu
  • Espaço Favela
    Dennis DJ
  • New Dance Order
    DJ Snake

  • 15 DE SETEMBRO
  • Palco Mundo
    Evanescence, Journey, Os Paralamas do Sucesso e Avenged Sevenfold
  • Palco Sunset
  • Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty, Barão Vermelho

  • 19 DE SETEMBRO
  • Palco Mundo
    Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão
  • Palco Sunset
    Gloria Groove
  • Espaço Favela
  • Xande de Pilares

  • 20 DE SETEMBRO
  • Palco Mundo
    Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry e Ivete Sangalo
  • Palco Sunset
    Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis, IZA, Tyla e Gloria Gaynor
  • Espaço Favela
    Pocah
  • New Dance Order
    Alison Wonderland
  • Global Village
  • Angélique Kidjo

  • 21 DE SETEMBRO
  • Palco Mundo
    Chitãozinho e Xororó
    Luan Santana
    Ana Castela

  • 22 DE SETEMBRO
  • Palco Mundo
    Shawn Mendes, Akon e Ne-Yo
  • Palco Sunset
    Mariah Carey
  • Espaço Favela
    Belo

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados